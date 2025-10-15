menu hamburguer
Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG para se manter na briga pela liderança

A seis pontos do líder Palmeiras, equipe celeste precisa da vitória contra o Atlético-MG

Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 15/10/2025
07:30
Matheus Pereira, do Cruzeiro, em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Meia Matheus Pereira disputa mais um clássico pelo Cruzeiro nesta quarta-feira (15), na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Com o objetivo de se manter na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Arena MRV, pela 28ª rodada. A goleada do Palmeiras sobre o Juventude por 4 a 1, sábado (11), aumentou para seis pontos a distância da Raposa para o líder: 58 a 52. O Flamengo está em segundo lugar, com 55, e os dois adversários ainda têm um jogo atrasado para disputar.

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Quando começar o clássico, o Cruzeiro já terá conhecimento dos resultados de Palmeiras e Flamengo na rodada. O Verdão joga no Allianz Parque, às 19h, contra o Red Bull Bragantino; e o Rubro-Negro carioca também disputa um clássico, contra o Botafogo, às 19h30, no Estádio Nilton Santos.

Diante desse cenário, a vitória no clássico é fundamental para que o Cruzeiro continue na disputa direta pelo título brasileiro. A equipe do técnico Leonardo Jardim também tenta interromper a pior sequência neste Brasileirão: três rodadas sem vitória. A Raposa perdeu para o Vasco, em São Januário, e empatou com Flamengo, no Maracanã, e Sport, no Mineirão.

O único titular que não está à disposição de Leonardo Jardim é mesmo o zagueiro Fabrício Bruno, que teve péssima atuação na derrota da Seleção Brasileira para o Japão por 3 a 2, nesta terça-feira (14). Após o amistoso, o jogador do Cruzeiro revelou que o clube tentou armar uma logística para o retorno a Belo Horizonte a tempo de atuar no clássico, mas não foi possível:

- O Cruzeiro até tentou fazer com que eu voltasse antes, mas não foi possível, por causa dessa indisponibilidade de voo. Mas tudo certo. Confio plenamente em que todo mundo que está em Belo Horizonte para fazer mais um grande jogo e conquistar um resultado positivo – afirmou Fabrício Bruno.

O mais provável é que o substituto de Fabrício Bruno seja Jonathan Jesus, que está com mais ritmo de jogo que João Marcelo, outra opção do técnico cruzeirense. Jonathan Jesus já atuou em 29 partidas neste ano e, em cinco delas, formou a dupla de zaga com o argentino Villalba, como no empate por 1 a 1 com o Sport, domingo (5).

➡️Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Titulares voltam ao time do Cruzeiro no jogo contra o Atlético-MG

O meia Christian e o atacante Wanderson, que se recuperaram de problemas físicos, devem começar jogando. O ex-jogador do Internacional não atuou nas duas últimas partidas por causa de lombalgia, e o ex-jogador do Athletico-PR vinha reclamando de cansaço muscular. Se o atacante equatoriano Arroyo aparecer na equipe, será uma surpresa.

Meia Christian, do Cruzeiro, em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Christian recuperou-se de desgaste físico e começa jogando o clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Três titulares que cumpriram suspensão contra o time pernambucano voltam ao time: o lateral-direito William, o volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge, que não marca desde que fez os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no Mineirão, em 11 de setembro, pela Copa do Brasil.

