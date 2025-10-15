Luxemburgo aponta diferença entre Palmeiras e Flamengo no Brasileirão

Durante o programa “Galvão e Amigos”, Vanderlei Luxemburgo analisou as campanhas de Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro e destacou a principal diferença entre os rivais. Segundo o ex-treinador, o Verdão se destaca por jogar com mais intensidade e ter uma maior disposição para os jogos decisivos.

Na visão de Luxemburgo, o Flamengo diminuiu o ritmo nos últimos cinco jogos e não tem conseguido encontrar disposição para identificar os jogos decisivos. Ao mesmo tempo, o Palmeiras aproveitou as oportunidades, elevou seu nível de jogo e assumiu o protagonismo.

- Eu vejo o Palmeiras mais dentro da competição do que o Flamengo. O Palmeiras vive muito mais a competição, joga com mais intensidade, joga os jogos decisivos mais dentro da competição. Nos últimos cinco jogos, não foi o Flamengo que vinha como estava lá atrás. O Flamengo não está com a mesma disposição do Palmeiras para identificar os jogos decisivos. E o Palmeiras identificou, atropelou o Juventude - disse Luxemburgo.

Separados por três pontos na tabela de classificação, as equipes têm compromissos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (15). Jogando diante de sua torcida, o Palmeiras recebe o Bragantino, às 19h. Enquanto o Flamengo visita o Botafogo, às 19h30 (de Brasília).

Flamengo e Palmeiras entram em campo nesta quarta

Palmeiras recebe Bragantino no Allianz Parque

🟢Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Flamengo visita Botafogo

🎟️A um dia do clássico entre Botafogo e Flamengo, 17 mil ingressos vendidos. O setor visitante (sul) já está esgotado, mas os demais seguem à venda para a torcida alvinegra. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos.

