menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo tem lista de pendurados para enfrentar o Botafogo; Palmeiras é o próximo adversário

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
09:59
Filipe Luís Flamengo x Cruzeiro
imagem cameraFilipe Luís durante jogo do Flamengo no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo encara o Botafogo na noite desta quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico antecede a partida do time rubro-negro contra o Palmeiras, no final de semana. Para isso, os jogadores precisam estar atentos aos cartões amarelos. Afinal, cinco deles estão pendurados: Arrascaeta, Allan, Carrascal, Jorginho e Pulgar.

continua após a publicidade

➡️ Zico, ídolo do Flamengo, recebe homenagem na Alerj

Do quinteto, Allan é dúvida. Afinal, o meio-campista vem fazendo acompanhamento médico por conta de uma fascite planta. Assim, ele pode ser poupado do confronto no Estádio Nilton Santos, que conta com o gramado sintético.

Pendurados começam jogando?

Existe, sim, por parte dos torcedores, a expectativa de ver Arrascaeta, Carrascal, Jorginho e Pulgar na equipe que iniciará o jogo. A tendência, aliás, é que isso aconteça.

continua após a publicidade

O clássico com o Botafogo deve marcar o retorno de Erick Pulgar aos compromissos do Flamengo. Afinal, o volante não joga desde o Mundial de Clubes, quando lesionou o pé direito na partida contra o Bayern de Munique (eliminação do time brasileiro). O chileno passou por um procedimento cirúrgico e ficou afastado das partidas.

Pulgar participa de treino do Flamengo nesta quinta-feira (9) (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Pulgar participa de treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Partida contra o Palmeiras

Independentemente do resultado desta quarta-feira, o jogo entre Flamengo e Palmeiras é considerado o principal do segundo turno do Brasileirão. Afinal, ambas as equipes disputam o troféu da competição.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias