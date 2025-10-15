Flamengo tem lista de pendurados para enfrentar o Botafogo; Palmeiras é o próximo adversário

O Flamengo encara o Botafogo na noite desta quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico antecede a partida do time rubro-negro contra o Palmeiras, no final de semana. Para isso, os jogadores precisam estar atentos aos cartões amarelos. Afinal, cinco deles estão pendurados: Arrascaeta, Allan, Carrascal, Jorginho e Pulgar.

Do quinteto, Allan é dúvida. Afinal, o meio-campista vem fazendo acompanhamento médico por conta de uma fascite planta. Assim, ele pode ser poupado do confronto no Estádio Nilton Santos, que conta com o gramado sintético.

Pendurados começam jogando?

Existe, sim, por parte dos torcedores, a expectativa de ver Arrascaeta, Carrascal, Jorginho e Pulgar na equipe que iniciará o jogo. A tendência, aliás, é que isso aconteça.

O clássico com o Botafogo deve marcar o retorno de Erick Pulgar aos compromissos do Flamengo. Afinal, o volante não joga desde o Mundial de Clubes, quando lesionou o pé direito na partida contra o Bayern de Munique (eliminação do time brasileiro). O chileno passou por um procedimento cirúrgico e ficou afastado das partidas.

Pulgar participa de treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Partida contra o Palmeiras

Independentemente do resultado desta quarta-feira, o jogo entre Flamengo e Palmeiras é considerado o principal do segundo turno do Brasileirão. Afinal, ambas as equipes disputam o troféu da competição.

