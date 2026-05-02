Entenda por que o Santos não participou do hino no clássico contra o Palmeiras

O Santos não entrou em campo para a execução do Hino Nacional antes do duelo deste sábado (2), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A justificativa foi de que a equipe se atrasou na chegada ao estádio após utilizar um trajeto "alternativo" indicado pela Polícia Militar. O time conseguiu realizar o aquecimento no gramado, mas se atrasou na saída do vestiário. Assim, entrou em campo apenas após a execução do hino, sob muitas vaias da torcida do Verdão, que esgotou os ingressos para a partida.

O Peixe é o primeiro time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ocupando a 17ª colocação, com 14 pontos. A equipe soma apenas três vitórias em 13 partidas, além de cinco empates e cinco derrotas. O time vem de um empate por 2 a 2 diante do Bahia, fora de casa, pelo Brasileirão. No meio da semana, o Santos também empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, da Argentina, em Buenos Aires, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

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Peixe e Verdão se enfrentaram pela última vez no dia 14 de janeiro, pelo Campeonato Paulista, e o Alviverde venceu por 1 a 0, com gol de Allan, na Arena Barueri. Na ocasião, o time da Baixada Santista era comandado por Juan Pablo Vojvoda.

Santos em clássicos nesta temporada:

14.01.2026 - Palmeiras 1 x 0 Santos - Arena Barueri - fase de grupos do Campeonato Paulista

22.01.2026 - Santos 1 x 0 Corinthians - Vila Belmiro - fase de grupos do Campeonato Paulista

31.01.2026 - São Paulo 2 x 0 Santos - Morumbis - fase de grupos do Campeonato Paulista

04.02.2026 - Santos 1 x 1 São Paulo - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro

15.03.2026 - Santos 1 x 1 Corinthians - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro