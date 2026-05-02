Desfalques importantes: Atlético-MG está escalado para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão

O Atlético está escalado para enfrentar o Cruzeiro em jogo da 14° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (2) às 21h no Mineirão.

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Como chegam os times?

A Raposa chega embalada para o clássico depois de vencer o Boca Juniors pela terceira rodada da Libertadores. Além disso, vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, com um empate e três vitórias. Para o duelo, Artur Jorge terá os retornos de Matheus Pereira, Lucas Silva e Fabrício Bruno, que cumpriram suspensão no duelo contra o Remo.

Do outro lado, o Atlético-MG vive um momento conturbado, vindo de três derrotas seguidas no Brasileirão. No meio da semana, o Galo perdeu para o Cienciano por 1 a 0 pela Sul-Americana. Atualmente, a equipe está na 15ª colocação, com 14 pontos.

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Confira as informações e as escalações de Cruzeiro x Atlético-MG

CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO- 14ª RODADA

📆 Data e horário: Sábado, 2 de maio, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere (pay per view) e do Sportv (canal fechado)

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Rodriguo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo

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ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Ruan, Alonso, Lyanco, Renan Lodi; Maycon, Alan Franco; Bernard, Alan Minda, Cassierra

Vestiário do Atlético contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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