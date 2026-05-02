Custo de Paquetá ultrapassa R$ 300 milhões, e Flamengo bate recorde de investimento no trimestre

O Flamengo registrou investimento de R$ 469 milhões no primeiro trimestre de 2026, maior valor já aplicado pelo clube em um período de três meses. A maior parte do montante foi para a contratação de Lucas Paquetá, que teve custo total de R$ 315,7 milhões. Os dados constam no balancete de janeiro a março divulgado nesta semana.

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A aquisição do meia junto ao West Ham United foi fechada em 42 milhões de euros, cerca de R$ 260 milhões na cotação da época. Com impostos, luvas e intermediações, o valor final da operação chegou aos R$ 315,7 milhões.

Além de Paquetá, o clube também investiu em outras contratações. O zagueiro Vitão custou R$ 81,5 milhões, considerando a compensação financeira envolvendo a venda de Thiago Maia, enquanto o goleiro Andrew, ex-Gil Vicente, teve custo de R$ 34,7 milhões.

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Em relação às saídas, o Flamengo arrecadou R$ 47 milhões com transferências no período. Os principais valores vieram das negociações de Juninho com o Pumas, por R$ 25,6 milhões; Victor Hugo com o Atlético-MG, por R$ 10,7 milhões; e Iago com o Orlando City, por R$ 6,2 milhões.

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A receita total do clube no trimestre foi de R$ 383 milhões, aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2025. Apesar disso, o balanço aponta déficit de R$ 63,9 milhões, atribuído principalmente à amortização contábil de R$ 92,3 milhões relacionada aos direitos econômicos de atletas.

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Ao fim de março, o Flamengo registrava R$ 70,5 milhões em caixa, sendo R$ 27,4 milhões vinculados à Fla-Flu Serviços S.A., responsável pela administração do Estádio do Maracanã.

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