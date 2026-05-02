De Hulk, torcedor do Palmeiras tenta invadir gramado, torce joelho e sai de ambulância

Um torcedor do Palmeiras precisou deixar o Allianz Parque de ambulância durante o duelo com o Santos neste sábado (2), válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Pintado de verde e fantasiado como o personagem "Hulk", o homem — não identificado até o momento — torceu um dos joelhos durante tentativa de invasão ao gramado.

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A situação aconteceu durante nos primeiros minutos do segundo tempo. O árbitro Raphael Claus interrompeu a partida para a entrada da ambulância e atendimento ao torcedor, retirado do estádio.

Segundo informações divulgadas pelo canal "Sportv" durante a transmissão do clássico, o acidente ocorreu durante uma tentativa de invasão ao gramado. Ao tentar pular uma das placas de publicidade, o torcedor do Palmeiras, fantasiado como o personagem Hulk, teria torcido o joelho e caído à beira do campo.

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No momento do ocorrido, o Santos vencia o clássico por 1 a 0, com gol de Benjamín Rollheiser ainda no primeiro tempo. Minutos depois, o Palmeiras igualou o placar com Flaco López.

Ambulância em campo durante clássico entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque (Foto: Juliana Yamaoka / Lance!)

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Partida teve atraso do Santos

O Santos não entrou em campo para a execução do Hino Nacional antes do duelo deste sábado (2), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A justificativa foi de que a equipe se atrasou na chegada ao estádio após utilizar um trajeto "alternativo" indicado pela Polícia Militar. O time conseguiu realizar o aquecimento no gramado, mas se atrasou na saída do vestiário. Assim, entrou em campo apenas após a execução do hino, sob muitas vaias da torcida do Verdão, que esgotou os ingressos para a partida.

Mais informações de Palmeiras x Santos

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x SANTOS

BRASILEIRÃO - 14ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 02 de maio, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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