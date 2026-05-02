Alex Telles lamenta derrota do Botafogo para o Remo: 'Frustração'

Capitão do Botafogo, Alex Telles lamentou a derrota por 2 a 1 para o Clube do Remo neste sábado (2), no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e afirmou que a equipe precisa aproveitar melhor as chances criadas em casa.

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— A frustração é grande, porque jogando o Brasileirão em casa, a gente precisa pontuar. No segundo tempo, a gente baixou um pouco, o Remo veio forte, soube sair no contra-ataque, como a maioria dos times vem aqui e saem no contra-ataque. A gente não aproveitou as chances que a gente teve no primeiro tempo de matar o jogo, fazer o segundo, o terceiro — disse Alex em entrevista ao "Premiere" na saída de campo.

O lateral-esquerdo também destacou a sequência recente da equipe e projetou a continuidade da temporada. Ele defendeu o trabalho feito pelo técnico Franclim Carvalho e relembrou a sequência de nove jogos sem perder, encerrada neste sábado (2).

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— O Brasileirão é assim, não tem jogo fácil, não tem jogo fácil. A gente precisa matar o jogo. Perdemos aí hoje três pontos importantíssimos na nossa caminhada, mas a gente não pode fazer com que esse jogo abale o nosso trabalho. A gente vinha com nove jogos sem perder. É continuar da mesma forma, não mudar, que a gente tem um jogo importante pela Sul-Americana na quarta — completou.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), e recebe o Racing-ARG no Nilton Santos. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

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Alex Telles em ação pelo Botafogo diante do Remo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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