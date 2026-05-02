Atlético-MG confirma três lesões antes do clássico contra o Cruzeiro
Galo perde três titulares para a partida pelo Brasileirão
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O Atlético tem três desfalques confirmados de última hora para o clássico contra o Cruzeiro. A partida acontece neste sábado, às 21h, no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O clube informou que três jogadores considerados titulares sofreram lesões. O atacante Cuello teve um problema na panturrilha esquerda. Já o meio-campista Victor Hugo apresenta um edema na coxa esquerda, enquanto o zagueiro Vitor Hugo sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita.
As baixas foram divulgadas junto com a escalação para o clássico. O Atlético, no entanto, não informou o tempo estimado de recuperação dos atletas nem mais informações.
Escalação do Atlético
Everson; Natanael, Ruan, Alonso, Lyanco, Renan Lodi; Maycon, Alan Franco; Bernard, Alan Minda, Cassierra (Técnico: Eduardo Domínguez)
CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG
BRASILEIRÃO- 14ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado, 2 de maio, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (pay per view) e do Sportv (canal fechado)
🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Rodriguo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
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