Golaço de Rollheiser em Palmeiras x Santos chama atenção: 'Protagonista'

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rollheiser, atleta do Peixão foi o responsável por abrir o placar neste duelo. O meia-atacante recebeu a bola fora da área, cortou para a perna esquerda e finalizou para o fundo das redes, sem chance de defesa para o goleiro Palmeirense.

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Veja reação da web com Rollheiser, do Santos

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Como chegam as equipes

A equipe de Abel Ferreira ocupa a liderança da competição com 32 pontos, seis à frente do vice-líder Flamengo, que tem 26 e um jogo a menos. Ao todo, são dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com saldo positivo de 13 gols.

No último compromisso, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Paraguai, resultado que fez a equipe perder a liderança do Grupo F para o Sporting Cristal.

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O Santos ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos, mesma pontuação de Atlético-MG e Internacional, 15º e 16º colocados, respectivamente. A campanha soma três vitórias em 14 jogos, além de cinco empates e cinco derrotas.

➡️Veja o gol de Palmeiras x Santos: Rollheiser abre o placar

Neymar dificilmente será utilizado como titular no clássico devido ao gramado sintético do Allianz Parque. O camisa 10, no entanto, não está descartado como opção no banco de reservas.

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As equipes se enfrentaram uma vez na atual temporada, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 1 a 0, em janeiro, com gol de Allianz. O duelo foi disputado na Arena Barueri.