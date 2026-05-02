Golaço de Rollheiser em Palmeiras x Santos chama atenção: 'Protagonista'
Clubes marcam duelo pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro
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Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rollheiser, atleta do Peixão foi o responsável por abrir o placar neste duelo. O meia-atacante recebeu a bola fora da área, cortou para a perna esquerda e finalizou para o fundo das redes, sem chance de defesa para o goleiro Palmeirense.
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Veja reação da web com Rollheiser, do Santos
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Como chegam as equipes
A equipe de Abel Ferreira ocupa a liderança da competição com 32 pontos, seis à frente do vice-líder Flamengo, que tem 26 e um jogo a menos. Ao todo, são dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com saldo positivo de 13 gols.
No último compromisso, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Paraguai, resultado que fez a equipe perder a liderança do Grupo F para o Sporting Cristal.
O Santos ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos, mesma pontuação de Atlético-MG e Internacional, 15º e 16º colocados, respectivamente. A campanha soma três vitórias em 14 jogos, além de cinco empates e cinco derrotas.
➡️Veja o gol de Palmeiras x Santos: Rollheiser abre o placar
Neymar dificilmente será utilizado como titular no clássico devido ao gramado sintético do Allianz Parque. O camisa 10, no entanto, não está descartado como opção no banco de reservas.
As equipes se enfrentaram uma vez na atual temporada, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 1 a 0, em janeiro, com gol de Allianz. O duelo foi disputado na Arena Barueri.
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