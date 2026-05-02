Força máxima! Confira escalação do Cruzeiro para clássico contra o Atlético-MG

O Cruzeiro enfrenta, na noite deste sábado (2), o Atlético-MG, no Mineirão, às 21h (de Brasília), em clássico válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge colocou força máxima.

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Depois de lidar com desfalques contra o Remo com as ausências de Lucas Silva, Fabrício Bruno e Matheus Pereira, o comandante português poderá contar com o trio novamente.

A grande questão antes da partida era no gol. Otávio ganhou duas oportunidades recentemente, mas vinha alternando com Matheus Cunha. Mas contra o rival, o jovem arqueiro será o titular.

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A principal novidade da escalação fica na defesa. Fagner deixa o time titular para dar lugar a Kauã Moraes, que já atuou como lateral-direito pela Raposa.

Sendo assim, a escalação do Cruzeiro contra o Atlético-MG vem com: Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo, Kaio Jorge.

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Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (2), às 21h (de Brasília). As equipes se enfrentam em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro x Atlético-MG, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A Raposa chega embalada para o clássico depois de vencer o Boca Juniors pela terceira rodada da Libertadores. Além disso, vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, com um empate e três vitórias. Para o duelo, Artur Jorge terá os retornos de Matheus Pereira, Lucas Silva e Fabrício Bruno, que cumpriram suspensão no duelo contra o Remo.

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Do outro lado, o Atlético-MG vive um momento conturbado, vindo de três derrotas seguidas no Brasileirão. No meio da semana, o Galo perdeu para o Cienciano por 1 a 0 pela Sul-Americana. Atualmente, a equipe está na 15ª colocação, com 14 pontos.

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