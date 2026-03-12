menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Roger Machado celebra estreia com vitória e liderança do Brasileirão: 'Gera tranquilidade'

Treinador chegou no Tricolor nesta semana e teve pouco tempo para treinar o elenco

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 12/03/2026
23:32
Roger Machado, técnico do São Paulo
imagem camera(Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Roger Machado tem motivo duplo para comemorar, já que estreou no São Paulo com vitória e também conquistou a liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (12), após bater a Chapecoense por 2 a 0, com gols de Luciano e Calleri, no Canindé, pela quinta rodada da competição.

continua após a publicidade

➡️ Na estreia de Roger Machado, São Paulo vence a Chapecoense e assume a liderança do Brasileirão

Questionado se foi a estreia que havia planejado, o treinador afirmou que sim. Vale lembrar que o treinador foi apresentado na terça-feira (10) e, portanto, teve apenas dois dias para conhecer e treinar o elenco tricolor.

- Penso que sim, já imaginava um cenário de vitória e a combinação de resultados foi uma grande motivação nesse primeiro jogo, acabar essa rodada no primeiro lugar, foi uma estreia importante - disse o treinador.

continua após a publicidade

Roger Machado ainda viveu um momento especial. Ao final da partida, ouviu os torcedores presentes gritarem seu nome. Apesar disso, o comandante sabe que essa conquista em relação à torcida precisa ser frequente.

- A reação do torcedor, eu acho que foi rápida. Na minha geração, eu não consegui jogar no São Paulo, porque tinham muitos laterais-esquerdos. Mas hoje, poder ter o nome gritado pela torcida me deixa feliz. Mas eu preciso manter essa busca da conquista do torcedor sempre, diariamente, e vai acontecer com bastante trabalho. Toda estreia com vitória gera tranquilidade - disse Roger Machado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Roger Machado na estreia no São Paulo contra a Chapecoense
(Foto: Leco Viana/Thenews2/Gazeta Press) <br>

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias