Roger Machado celebra estreia com vitória e liderança do Brasileirão: 'Gera tranquilidade'
Treinador chegou no Tricolor nesta semana e teve pouco tempo para treinar o elenco
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Roger Machado tem motivo duplo para comemorar, já que estreou no São Paulo com vitória e também conquistou a liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (12), após bater a Chapecoense por 2 a 0, com gols de Luciano e Calleri, no Canindé, pela quinta rodada da competição.
Na estreia de Roger Machado, São Paulo vence a Chapecoense e assume a liderança do Brasileirão; veja os gols
Futebol Nacional
Veja os gols de São Paulo x Chapecoense: dupla Calleri e Luciano brilha na estreia de técnico
Futebol Nacional
Veja desempenho de Roger Machado nos últimos clubes antes de chegar ao São Paulo
São Paulo
➡️ Na estreia de Roger Machado, São Paulo vence a Chapecoense e assume a liderança do Brasileirão
Questionado se foi a estreia que havia planejado, o treinador afirmou que sim. Vale lembrar que o treinador foi apresentado na terça-feira (10) e, portanto, teve apenas dois dias para conhecer e treinar o elenco tricolor.
- Penso que sim, já imaginava um cenário de vitória e a combinação de resultados foi uma grande motivação nesse primeiro jogo, acabar essa rodada no primeiro lugar, foi uma estreia importante - disse o treinador.
Roger Machado ainda viveu um momento especial. Ao final da partida, ouviu os torcedores presentes gritarem seu nome. Apesar disso, o comandante sabe que essa conquista em relação à torcida precisa ser frequente.
- A reação do torcedor, eu acho que foi rápida. Na minha geração, eu não consegui jogar no São Paulo, porque tinham muitos laterais-esquerdos. Mas hoje, poder ter o nome gritado pela torcida me deixa feliz. Mas eu preciso manter essa busca da conquista do torcedor sempre, diariamente, e vai acontecer com bastante trabalho. Toda estreia com vitória gera tranquilidade - disse Roger Machado.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias