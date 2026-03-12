O Palmeiras foi derrotado pelo Vasco, por 2 a 1, a noite desta quinta-feira (12), e perdeu a liderança do Brasileirão. O time paulista abriu o placar com Flaco López, mas diante de um segundo tempo ruim, levou a virada dos pés de Thiago Mendes e Cuiabano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Após a partida, o auxiliar de Abel Ferreira, João Martins, comentou a derrota, fazendo duras críticas ao gramado de São Januário. Entre reclamações pela irregularidade do campo, apontou um dos motivos da vitória vascaína.

- Estava a torcer pelo Vasco no Campeonato de Carioca, para o Vasco ter jogado há dois dias como nós. Infelizmente não conseguiu chegar à final. Em outras equipas isso aconteceu, houve jogos com finalistas que também foi igual ao segundo tempo. Uma equipa parada e a outra parada, porque isto não há milagres. Mas infelizmente nós ficámos com uma equipa que mudou de treinador, que tinha uma energia extra e que há 11 dias que não competia, num campo pesadíssimo. Parece que jogaram ontem neste campo, mas já levam 11 dias e eles continuam a falar de sintéticos. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos quase de 1m. Mas pronto, isso é o que é o futebol, mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam.

continua após a publicidade

O Rio de Janeiro ficou debaixo de chuva durante a quinta-feira e isso teve impacto no gramado, tornando-o mais pesado e escorregadio. No segundo tempo, a chuva apertou e piorou as condições do campo, segundo o treinador palmeirense.

- No domingo tivemos um jogo pesadíssimo, onde a bola não andava. Hoje aqui, no primeiro tempo a bola não andava, depois começou a chover, tornou-se um pequeno batatal. E é assim que temos que estar. No segundo tempo, a equipa tentou, se nós tivéssemos uma varinha mágica, porque no primeiro tempo não houve, tal como disse, sinais que a equipa ia quebrar tanto. Se tivéssemos uma varinha mágica, tínhamos feito as substituições ao intervalo, 2 ou 3 para pôr mais energia, que foi isso que faltou. Isso que paramos as primeiras 4 ou 5 bolas no segundo tempo. Foi mesmo por falta de lucidez e a parte física influenciou muito. Mas é o que é, o futebol brasileiro é assim. Já estamos aqui há 5 anos e meio. O que temos que fazer é continuar a trabalhar e a ganhar dinheiro. - concluiu João Martins.

continua após a publicidade

O Palmeiras não contou com nomes importantes, como Vitor Roque, Maurício e Murilo, mas, segundo o auxiliar de Abel Ferreira, isso não foi decisivo para a derrota e má atuação.

- Vamos trabalhar para isso, mas temos um elenco muito qualificado para disputar todos os jogos mesmo com essas baixas. Sabemos que ao longo da temporada vai sempre acontecer algumas baixas, temos que estar preparados para isso. Mas hoje temos que dar o mérito, eu acho, que a derrota não foi pelas nossas baixas, nosso adversário foi mais forte, mais competente. Fez um tempo muito intenso, colocamos muitas dificuldades e estão de parabéns, foram melhores que nós.

João Martins voltou a tecer críticas ao gramado vascaíno, ampliando a crítica ao futebol brasileiro, afirmando se tratas de falta de investimento.

- Mas vamos continuar a falar de sintéticos que é o que vende, porque os gramados do Brasil é um pouco disto e é por falta de investimento. As gramas já devem ter os seus vinte vinte e cinco anos, nunca alteram os gramados, nunca alteram os tapetes porque o solo deve ser, há quarenta anos, o mesmo e as coisas não evoluem. Eu venho dum sítio onde o investimento é gigante nesta área, percebo que os espetáculos evoluem, que a bola anda rápido, que é intenso, e a jogar neste tipo de campos, a bola não não anda. E pisar é duro, é preciso fazer muita força, isso faz toda a diferença na qualidade, depois pagamos caro.

Vasco venceu o Palmeiras em jogo pelo Brasileirão (Foto: Agencia F8/Agencia F8)

O que vem por aí para o Palmeiras

O próximo compromisso do Palmeiras no Brasileirão será no Allianz Parque, contra o Mirassol. O jogo, válido pela 6ª rodada, será no domingo (15), às 18h30.

+ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o MIrassol pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.