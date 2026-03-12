Carlos Vinícius desencanta, mas Grêmio cede empate ao Bragantino pelo Brasileirão
Imortal abre o placar no primeiro tempo, mas Rodriguinho faz golaço na etapa final
Grêmio e Red Bull Bragantino ficaram no empate por 1 a 1 nesta quinta-feira (12), em Porto Alegre, em duelo válido pela quinta rodada do Brasileirão. Carlos Vinícius abriu o placar, voltando a marcar após seis partidas de jejum, mas Rodriguinho igualou o placar na Arena com golaço no segundo tempo.
Com o resultado, o Imortal chega aos sete pontos e ocupa a nona posição do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta, por sua vez, é o quinto colocado com oito pontos.
Grêmio x Red Bull Bragantino: como foi o jogo?
O Grêmio tomou a iniciativa da partida desde o início e não demorou a abrir o placar na Arena. Logo aos seis minutos, Enamorado fez o cruzamento para Carlos Vinicius, que cabeceou na área e marcou sem chances para o goleiro Cleiton.
Depois do gol, a partida passou a ter mais equilíbrio, com oportunidades para os dois lados. O Bragantino chegou a balançar a rede com Lucas Barbosa, mas o lance foi anulado após revisão do VAR.
Na volta do intervalo, o Massa Bruta tomou conta da posse de bola e das ações ofensivas. A pressão dos visitantes deu resultado, e Rodriguinho — que acabara de entrar — acertou chutaço de fora área, sem chances para Weverton; o gol havia sido anulado por impedimento na origem, mas, após revisão do VAR, foi validado. Assim, tudo igual em Porto Alegre
O que vem por aí?
O Grêmio volta a campo na próxima segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), e encara a Chapecoense na Arena Condá. No domingo (15), às 20h30, o Red Bull Bragantino recebe o São Paulo. Ambos os jogos são válidos pela sexta rodada do Brasileirão.
