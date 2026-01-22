Aposta nos 'gringos': Atlético-MG terá oito estrangeiros para iniciar o Brasileirão

O Campeonato Brasileiro está prestes a começar, e o Atlético se prepara para a competição com o objetivo de fazer uma campanha melhor do que nas duas últimas temporadas, quando viveu momentos de apreensão e ficou próximo da zona de rebaixamento.

O Campeonato Brasileiro está prestes a começar, e o Atlético se prepara para a competição com o objetivo de fazer uma campanha melhor do que nas duas últimas temporadas, quando viveu momentos de apreensão e ficou próximo da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Diante desse cenário, a diretoria se movimentou no mercado e já confirmou a chegada de cinco reforços, além de um sexto que falta apenas ser anunciado. Um ponto que chama a atenção é a aposta em jogadores estrangeiros para fortalecer o elenco.

O atacante Alan Minda e o lateral-direito Preciado, ambos equatorianos e integrantes da seleção de seu país, já estão sendo relacionados para as partidas, o lateral inclusive foi titular em todo o jogo contra o América na última quarta-feira (21). Além deles, o atacante colombiano Mateo Cassierra já chegou a Belo Horizonte e deve assinar contrato para se tornar mais um reforço "gringo" do Atlético.

continua após a publicidade

Alan Minda, novo atacante equatoriano do Galo (Foto: reprodução Atlético)

Aposte no Atlético no Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro

Gringos do Atlético

Para o início do Campeonato Brasileiro, o Atlético conta com oito jogadores estrangeiros em seu elenco. O regulamento da competição permite a relação de até nove atletas de outras nacionalidades por partida.

Os equatorianos são maioria no grupo, com três representantes: Alan Franco, Alan Minda e Preciado. O Chile é representado por Iván Román, enquanto o Paraguai tem Junior Alonso e a Argentina, Cuello. A Colômbia aparece com Cassierra. O único atleta que não é sul-americano é o volante Mamady Cissé, natural da Guiné, na África.

continua após a publicidade

Nos últimos anos, o Atlético tem contado com um número elevado de jogadores estrangeiros em seu elenco. Desde 2024, o regulamento permite a relação de até nove atletas por partida, e o Galo tem estado frequentemente próximo desse limite máximo. Em 2024, o clube chegou a ter sete estrangeiros no elenco e, em 2025, em determinado momento, atingiu o número máximo permitido, com nove jogadores.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG