Troca por Gabigol: Abel revela se conta com Dudu no Palmeiras

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 21:22 • São Paulo (SP)

O técnico Abel Ferreira disse se conta com Dudu para a temporada do Palmeiras, pois o jogador estaria envolvido em possível troca com Gabigol, do Flamengo.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Após a vitória sobre o Bahia neste domingo (7), o treinador reiterou o que dizia em entrevistas recentes, que não deseja mais saídas de atletas do elenco. Recentemente, o Verdão negociou Luan e Luis Guilherme.

Abel voltou a falar sobre Dudu no Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

— Não tenho o que responder sobre isso. Vocês sabem a minha opinião, basta vez o que disse lá atrás. Não conto com perder mais ninguém. Vocês sabem — disse.

Abel Ferreira também explicou os motivos pelos quais Dudu não entrou no jogo do Palmeiras contra o Bahia. Segundo o técnico, a comissão está preocupada com a questão física do atacante, que retornou de grave lesão no joelho há poucas semanas.

— Por que o Dudu não entrou hoje? Não achei que estava para ele entrar. O Dudu jogou contra o Grêmio (em Caxias) naquele campo... Não sei se posso chamar de campo. Ele jogou 20 ou 25 minutos, mas é um campo que deixa mossa (dano). Já fui claro, conto com todos os jogadores do Palmeiras. E o Dudu está. Portanto, conto com o Dudu — concluiu.

Dudu chegou a ser anunciado como reforço do Cruzeiro, mas recuou e anunciou a permanência no Palmeiras. Desde então, o atacante passou a viver situação delicada internamente.