Flamengo e Palmeiras negociam troca entre Gabigol e Dudu

Dudu e Gabigol disputam bola durante Palmeiras x Flamengo. (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 18:25 • Redação do Lance!

Flamengo e Palmeiras estão discutindo uma negociação envolvendo dois ídolos dos clubes: Gabigol, do Rubro-Negro, e Dudu, do Alviverde, podem trocar de clube nesta janela. Segundo o GE, os times conversam sobre a liberação dos atletas e um desfecho pode ser alcançado em breve.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após recusar uma renovação com o Fla, Gabigol está livre para assinar um pré-contrato e o Palmeiras entrou em contato pelo atacante. No momento, os clubes estão negociando a liberação do centrovanate do Fla. Caso não exista acordo entre as partes, Gabigol deve se despedir do clube carioca no final do ano.

Após a recusa por parte do atleta, a diretoria do Flamengo entendeu que a saída do ídolo é o melhor caminho para as duas partes e a partir daí, passou a negociar com a rival. A negociação, em São Paulo, foi tocada por Marcos Braz, já que Bruno Spindel esteve em Londres para buscar a contratação de Lucas Paquetá junto ao West Ham.

Gabigol deve deixar o Flamengo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Do outro lado, Dudu tem pouco clima para ficar no Verdão desde o acerto com o Cruzeiro, que melou poucos dias após ser anunicado. Assim como ocorre no Rio, a diretoria do Palmeiras também acredita em fim de ciclo. No netanto, Dudu ainda não está convencido de se transferir ara o Flamengo.

Os clubes seguem conversando, mas a negociação não é simples. Caso a troca seja retirada da mesa, os clubes devem acertar uma compensação finaceira pelo atacante do Fla. A janela de transferências abre na próxima quarta-feira.