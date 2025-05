Palmeiras é a maior vítima do atacante Gabigol, do Cruzeiro

O atacante Gabigol está na expectativa de ser escalado pelo técnico Leonardo Jardim para o jogo do Cruzeiro, domingo (1º), contra o Palmeiras, no Mineirão, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão é a maior vítima do artilheiro, ao lado do Fluminense: são 14 gols marcados em 27 partidas. Oito gols foram feitos pelo Flamengo e seis pelo Santos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Nesta temporada, com a camisa do Cruzeiro, Gabigol já marcou 10 vezes e é o artilheiro da equipe. Mesmo depois de deixar o time titular, a partir do empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Brasileirão, o atacante tem sido muito aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim e participado de muitos gols da equipe. Já são quatro assistências nesse período.

Nas duas últimas partidas em que foi titular, Gabigol deu assistência para um dos gols de Eduardo, na vitória por 3 a 0 sobre o Vila Nova-GO, no Serra Dourada, pela Copa do Brasil, e para os gols de Kaio Jorge e Lucas Silva, na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, na rodada passada do Brasileirão, no Castelão. O atacante não foi relacionado para o empate por 0 a 0 com o Unión de Santa Fe, quarta-feira (28), pela Sul-Americana, no Mineirão.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro e Palmeiras fazem duelo de invictos no Mineirão

Gabigol vem atuando também mais recuado, na armação das jogadas, e foi assim que jogou contra o Fortaleza, no lugar do suspenso Matheus Pereira. No jogo contra o Palmeiras, domingo (1º), ele pode aparecer em sua posição original, já que o atacante Wanderson, apesar de ter se recuperado de contusão no joelho esquerdo, não atua desde o empate com o Atlético-MG, em 18 de maio.

Pelo Flamengo, Gabigol marcou oito vezes contra o Palmeiras (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

A maior parte dos gols de Gabigol contra o Palmeiras foi em jogos decisivos. Ele marcou na final da Supercopa do Brasil de 2023, perdida pelo Flamengo; na decisão da Libertadores de 2021, também conquistada pelo Palmeiras; e na conquista da Supercopa do Brasil de 2021. Com a camisa do Santos, fez o gol da vitória por 1 a 0 na primeira partida da final da Copa do Brasil de 2015, conquistada pelo Verdão, e os dois gols na semifinal do Campeonato Paulista de 2016, que o time santista venceu nos pênaltis – e depois seria campeão.

continua após a publicidade

Veja a relação completa dos gols de Gabigol contra o Palmeiras: