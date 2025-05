Atacante treina na Toca e pode voltar ao time do Cruzeiro

O atacante Wanderson treinou normalmente com os companheiros, nesta sexta-feira (30), na Toca da Raposa, e deve ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim para o jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras, domingo (1º), no Mineirão, às 19h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não atua desde o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, em 18 de maio.

Foi o segundo dia seguido que Wanderson se mostra recuperado de pancada no joelho esquerdo, sofrida no clássico. Ele ficou de fora das últimas três partidas do Cruzeiro: 3 a 0 Vila Nova-GO, 2 a 0 Fortaleza e 0 a 0 Unión. A dúvida que fica é se o atacante será escalado de início ou começará no banco, devido a esse longo período de inatividade.

Duas mudanças são certas na equipe considerada titular do Cruzeiro para o jogo de domingo (1º), contra o Palmeiras. O zagueiro Villalba recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, domingo (25), no Castelão, e cumpre suspensão automática. Jonathan Jesus deverá formar a zaga com Fabrício Bruno.

Jovem zagueiro destaca importância para o Cruzeiro do resultado contra o Palmeiras

O zagueiro, que completou 21 anos na terça-feira (27), chegou a ser titular no início da temporada, mas perdeu espaço com o técnico Leonardo Jardim. Após o empate por 0 a 0 com o Unión, quarta-feira (28), no Mineirão, pela Sul-Americana, quando começou jogando, Jonathan Jesus falou da expectativa de enfrentar o Palmeiras:

- Sabemos que o jogo contra o Palmeiras é importante. Precisamos brigar lá em cima. Vamos trabalhar bem, nos manter e, se Deus quiser, sair com a vitória. É muito importante que vençamos dentro de casa para manter essa invencibilidade. Se não der para ganhar, não pode perder – afirmou o zagueiro, referindo-se aos dez jogos que o Cruzeiro não perde na temporada.

Outra mudança será a volta do meia Matheus Pereira, que, contra o Fortaleza, cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Quem também deve voltar é o lateral-direito Fagner, que não jogou em Fortaleza por causa de dores musculares na coxa. Mas ele já voltou contra o Unión de Santa Fe, na quarta-feira (28).

Matheus Pereira volta ao Cruzeiro na partida contra o Palmeiras (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A escalação provável do Cruzeiro é: Cássio, Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Mateus Pereira; Wanderson (Gabigol) e Kaio Jorge. Os jogadores fazem o último treino, antes da partida contra o Palmeiras, na tarde deste sábado (31), na Toca da Raposa.