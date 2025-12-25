Presentes de Natal? Torcida aponta necessidades do Botafogo

O Natal chegou, e a torcida do Botafogo está na esperança de bons presentes para a próxima temporada. Com a abertura da janela e o início de 2026 se aproximando, os alvinegros seguem de olho nas movimentações do time no mercado e têm suas preferências na lista de compras.

O Lance! questionou os botafoguenses sobre quais as posições mais carentes no elenco do Glorioso antes do começo da nova temporada, em enquete no canal de Whatsapp Lance! Botafogo. Com milhares de votos, os torcedores apontaram duas principais necessidades.

Dentre todas as opções, a posição mais escolhida foi a de atacante, com 52,9% dos votos. Mais da metade dos participantes acredita que o Botafogo deveria se reforçar no ataque, e os números da equipe no ano dão razão aos alvinegros.

A equipe teve quatro jogadores empatados como artilheiros em 2025: Artur, Alex Telles, Cuiabano e Marçal, todos com apenas cinco gols. Do quarteto, apenas o primeiro joga no ataque, mas pelos lados do campo. Arthur Cabral e Chris Ramos, contratados para suprir a saída de Igor Jesus, balançaram as redes quatro vezes cada.

Um atacante, contudo, não é a única pedida da torcida do Botafogo. Os votantes da enquete também apontaram um goleiro como necessidade para 2026, sendo a segunda opção mais escolhida, por 37,7% dos participantes.

O Glorioso sofreu com instabilidade na meta ao longo da temporada. Com a saída de John para o Nottinham Forest, o clube trouxe Neto para ser o titular da posição. O camisa 22, porém, sofreu lesão na coxa direita e precisou passar por cirurgia em setembro, ficando fora do restante da temporada.

Os substitutos, por sua vez, não agradaram à torcida: Léo Link e Raúl tiveram atuações abaixo do esperado e não aproveitaram as oportunidades na ausência do ex-Barcelona.

Ainda sem contratações confirmadas para 2026, o elenco do Botafogo se reapresenta no Espaço Lonier no próximo dia 5 de janeiro para o início da nova temporada. Na comissão técnica, Martín Anselmi assume como técnico após a saída de Davide Ancelotti.

