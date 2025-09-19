Paulinho atualiza recuperação após cirurgia e projeta volta ao Palmeiras: ‘Muita cautela’

Fora de combate com a camisa do Palmeiras desde a disputa do Mundial de Clubes, Paulinho afirmou que mantém cautela após passar pela segunda cirurgia na perna, apesar de considerar que sua recuperação está evoluindo de forma positiva.

O atacante foi anunciado como novo reforço do Alviverde ainda em 2024, mas chegou ao clube com problemas físicos, após disputar parte da temporada com o Atlético-MG com uma lesão na perna.

Após pouco mais de quatro meses em recuperação, retornou aos gramados de forma gradual e foi peça fundamental na campanha do Palmeiras no Mundial de Clubes, principalmente na classificação sobre o Botafogo, nas oitavas de final, quando marcou o único gol do confronto no segundo tempo da prorrogação.

– Sofri muito com a lesão, tem mais ou menos um ano e meio, e agora fiz a segunda cirurgia, onde foi bastante complicado o primeiro período, com muita cautela. Agora está evoluindo bem, mas não temos prazo ainda para voltar – afirmou o jogador, em entrevista ao "Ubuntu Esporte Clube".

Uma das principais dúvidas da torcida do Palmeiras no momento é quando Paulinho retornará aos gramados. De forma tranquila, o atleta voltou a afirmar que seu tratamento evolui de maneira favorável, agradeceu o suporte da comissão técnica e da diretoria, mas evitou cravar uma data para estar novamente à disposição de Abel Ferreira.

– Está evoluindo bem, mas não temos prazo ainda para voltar. Acredito que em breve estarei treinando com bola e assim estando apto a jogar os campeonatos (...) Futebol brasileiro está acostumado com muitas coisas negativas neste lado da pressão, e no Palmeiras, não só o Abel, mas o Anderson Barros e a própria Leila tiram de letra e trazem uma paz que você não consegue ver em outros clubes – finalizou o jogador.

Paulinho comemora gol em partida entre Palmeira e Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Paulinho retorna ainda em 2025?

Conforme informou Abel Ferreira, a tendência é que Paulinho volte a atuar apenas na próxima temporada. Em cronograma individualizado do Núcleo de Saúde e Performance, o atacante realiza atividades na Academia de Futebol, mas sem contato com o restante do elenco alviverde.

O retorno antes do previsto de Bruno Rodrigues, por sua vez, aumenta as esperanças da torcida em ver Paulinho em ação ainda em 2025. Vivo em duas competições, o Palmeiras ocupa atualmente a terceira colocação no Brasileirão e venceu o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o River Plate, por 2 a 1.