Ingressos para Palmeiras x Fortaleza estão à venda; veja preços e onde comprar

Os ingressos para a partida entre Palmeiras e Fortaleza, no próximo sábado (20), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, estão à venda. Confira os preços e onde comprar.

O primeiro lote de entradas estará disponível apenas para sócios Avanti, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br, a partir das 12h (de Brasília) desta quinta-feira 11). A venda geral, por sua vez, será iniciada a partir das 10h (de Brasília) do próximo domingo (14).

Preço dos ingresos para o jogo entre Palmeiras e Fortaleza

Preço dos ingressos para sócios Avanti para o jogo entre Palmeiras x Fortaleza (Foto: Divulgação / Palmeiras

Geral Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada] Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada] Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada] Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada] Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada] Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

Preço para torcedores comuns.

Quais são as opções do transporte público para chegar ao estádio do Palmeiras?

A forma mais prática de chegar ao Allianz Parque é utilizando o transporte público. O estádio está estrategicamente localizado em uma região bem atendida por linhas de ônibus e metrô de São Paulo.

A estação mais próxima é a Estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, de onde você pode seguir a pé ou pegar um ônibus até o estádio.

Para aqueles que preferem ônibus, há várias linhas que passam próximo ao Allianz Parque, permitindo fácil acesso. Uma dica importante é utilizar aplicativos como Moovit ou Google Maps para planejar sua rota em tempo real, consultando horários e conexões.