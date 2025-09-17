Fortaleza busca primeira vitória como visitante neste Brasileirão

Brigando contra o rebaixamento no Brasileirão, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (20), fora de casa, contra o Palmeiras. O Leão segue em busca da sua primeira vitória como visitante nesta edição do campeonato.

A campanha do Tricolor longe de seus domínios inclui quatro empates e seis derrotas, com seis gols marcados e 18 sofridos. Sem grande desempenho em casa, como aconteceu em outros anos, o time está no Z4 do torneio.

Tais números colocam o Fortaleza como o pior visitante da competição. O Juventude, que também soma quatro pontos nessas condições, está acima no desempate por ter um resultado positivo. Além do Tricolor, somente o Vitória ainda não triunfou fora de casa.

Partida entre Grêmio e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Em todas as competições, o Fortaleza não triunfa como visitante desde abril, quando recebeu os três pontos da partida contra o Colo Colo-CHI, pela Copa Libertadores. Considerando resultados em campo, o jejum vem desde fevereiro, no 2 a 0 diante do Sport, pela Copa do Nordeste.

O Palmeiras, por sua vez, é o quinto melhor mandante desta Série A: são sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Os paulistas marcaram 17 gols e sofreram oito no recorte.

Esta será a segunda partida do técnico Martín Palermo no Leão. Antes, na estreia, o clube cearense bateu o Vitória por 2 a 0.

Próximo jogo do Fortaleza

