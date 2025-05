No Atlético-MG, Cuca comenta sobre cobrança e apoio da torcida

O Atlético-MG, de Cuca, conquistou uma vitória heróica neste domingo contra o Fluminense. O Galo venceu por 3 a 2. A partida teve de tudo, viradas, empates, gol nos acréscimos, cobrança e apoio da torcida.

Enquanto o Galo ainda estava atrás do placar, a torcida começou a gritar "Time sem vergonha", na sequência os mineiros empataram e viraram. Cuca comentou sobre a mudança de humor da torcida nas arquibancadas.

- Naquele exato momento a gente empatou, aí virou, aí já era o Galo, o time da virada, né? Não era mais sem vergonha. E o futebol é engraçado. Porque você tem o controle, faz o 2 a 1 e três minutos depois, uma festa no estádio inteira e você acaba tomando o gol do empate. Então você gela de novo e você passa a ser de novo "time sem vergonha". E aí tem uma sequência de escanteios e no último minuto você faz o gol e daí volta a ser o Galo, time da virada. Então hoje a gente ficou entre um e outro e a gente escolheu ser o Galo time da virada.

Sobre o jogo

Sobre a atuação do Atlético, Cuca enxergou um domínio atleticano. O treinador avaliou a diferença entre o primeiro e o segundo tempo.

- Eu acho que nós tivemos um domínio do jogo, mas no primeiro tempo foi um jogo mais truncado, mais estudado, se adaptando ao próprio jogo, ao próprio campo. O Fluminense marcando muito forte, a gente também marcando forte, poucas chances de gols. No segundo tempo foi foi mais aberto, Fluminense abriu o placar num erro nosso com dez, quinze minutos e nós tivemos que sair pro jogo, fizemos as mexidas para ir pondo a equipe mais mais pra frente sem desorganizar e fomos criando oportunidades.

Cuca comemorou muito a vitória e a boa fase do Atlético no Brasileirão. Após um péssimo início na competição, o Galo agora somou 10 dos últimos 12 pontos possíveis.

- A gente sai muito feliz com uma vitória, eu acho que super merecida. Dos últimos doze pontos que a gente disputou no Campeonato Brasileiro, nós fizemos dez. Ganhamos do Botafogo, empatamos com o Mirassol, ganhamos do Juventude e ganhamos hoje. Então as coisas estão se encaminhando, já estamos em sexto lugar, então vai se encaminhando.

Elenco mexido

O Atlético teve uma janela de transferências muito ativa de 2024 para 2025. Cuca comentou sobre a saída de 15 jogadores e a chegada de 11, que dificulta a formação de um conjunto entrosado.

- Saíram 15 jogadores no final do ano e chegaram 10, agora com Dudu 11, você não tem como já ter um conjunto entrosamento e estar jogando o que o torcedor espera. Você ainda não finalizou a tua equipe ainda tem peças por vir certamente na segunda janela para você ficar mais fortalecido.