Operário-PR e Athletico voltam a se enfrentar na Série B após 35 anos

Operário-PR e Athletico se enfrentam no domingo (1), às 16h (de Brasília), pela 10ª rodada da Série B, no estádio Germano Krüger. A última vez que as equipes se encontraram na Segundona do Brasileirão foi em 1990.

No primeiro jogo entre os clubes naquela Série B, Furacão e Fantasma empataram em 0 a 0 pela terceira rodada do grupo J, no Pinheirão, em 28 de novembro. Depois, em 9 de dezembro, o Operário-PR bateu o Athletico por 2 a 1, em casa, pela sexta rodada.

Essa partida em Ponta Grossa também ficou marcada por um confronto entre torcidas nas arquibancadas do GK. Os torcedores trocaram insultos e objetos, como pedras, e a confusão terminou dentro de campo após a chegada da Polícia Militar do Paraná (PM-PR).

Apesar do retrospecto favorável na competição, o Operário-PR terminou na quinta colocação e não subiu de divisão. Já o Athletico foi vice-campeão naquela edição da Série B e subiu à Série A, ao lado do Sport.

Athletico e Operário-PR estão próximos na tabela da Série B. Foto: José Tramontin/Athletico

Retrospecto no Germano Krüger

O Athletico defende uma invencibilidade de 10 anos no estádio do Operário-PR. A última derrota do Furacão em Ponta Grossa foi por 1 a 0, no Paranaense de 2015, ano da conquista inédita do estadual pelo Fantasma - em 2025, o time alvinegro foi campeão pela segunda vez.

Desde lá, os times se enfrentaram em três oportunidades no Germano Krüger: Operário-PR 0x2 Athletico (2016), Operário-PR 1x3 Athletico (2021) e Operário-PR 1x2 Athletico (2024).

Ao todo, em oito jogos, cada time venceu quatro vezes em Ponta Grossa. As equipes nunca empataram no estádio GK.

Athletico e Operário-PR patinam no começo da Série B

Em nove jogos, Operário-PR e Athletico têm 48% de aproveitamento na Série B: quatro vitórias, um empate e quatro derrotas. A equipe alvinegra é a 10ª colocada, enquanto o time atleticano está na 11ª colocação, ambos com 13 pontos.

A diferença mínima na tabela é por conta do saldo de gols. O Fantasma está zerado, com 10 gols marcados e 10 gols sofridos, e o Furacão tem um gol negativo, com 12 gols positivos e 13 gols negativos.