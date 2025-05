Athletico tem um desfalque e um retorno no ataque para a Série B

O técnico Odair Hellmann tem uma baixa e um retorno no setor ofensivo do Athletico para a sequência da Série B. Isaac teve lesão confirmada, enquanto Leozinho se recuperou de uma contusão.

O atacante Isaac se lesionou na vitória por 1 a 0 do Furacão sobre o Athletic, no sábado (24), na Ligga Arena. Ele foi substituído por João Cruz ainda no primeiro tempo e, posteriormente, exames constataram a lesão no joelho direito.

A recuperação prevista para o jogador é de três a quatro semanas. Assim, Isaac desfalca o Athletico em, pelo menos, em quatro jogos: Operário-PR (fora, 1/6), Atlético-GO (casa, 8/6), Remo (casa, 14/6) e Avaí (fora, 21/6). A volta pode acontecer no clássico Atletiba, em 28 de junho, na Arena.

Vindo do Fluminense, Isaac tem uma assistência em 23 jogos com a camisa rubro-negra. Ele foi titular em nove partidas, inclusive nas duas últimas.

Isaac é desfalque do Athletico nos próximos quatro jogos da Série B. Foto: José Tramontin/Athletico

Já Leozinho se recuperou de uma pubalgia (dores no púbis) e voltou a treinar normalmente com o elenco atleticano nesta semana. Ele foi vetado diante do Novorizontino, pela quinta rodada da Série B, em 24 de abril.

Pelo Athletico, o atacante fez um gol em nove partidas e não entra em campo desde 19 de março, na semifinal do Paranaense contra o Maringá. Leozinho, assim, ainda espera a primeira oportunidade de jogar no Brasileiro.

Athletico patina no começo da Série B

Em nove jogos, o Athletico tem 48% de aproveitamento na Série B: quatro vitórias, um empate e quatro derrotas. A equipe atleticana ocupa apenas a 11ª colocação, com 13 pontos.

No domingo (1), às 16h, o Furacão visita o Operário no Germano Krüger. O Fantasma ocupa a 10ª posição, também com 13 pontos.