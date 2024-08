Anderson Jesus é um dos reforços do time (Foto: Divulgação/Bolívar)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Bolívar vem com mudanças desde o último confronto entre as duas equipes. A equipe boliviana enfrentou o rubro-negro na fase de grupos duas vezes, com uma vitória para cada time mandante, 2 a 1 em La Paz e 4 a 0 no Rio de Janeiro. O próximo jogo, válido pela ida das oitavas de final da Libertadores 2024, será na próxima quinta, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

➡️ Goleiro do Flamengo, Rossi pede foco na Libertadores e dá receita para superar Bolívar

Mudança de elenco

Nesta semana (15), o Flamengo vai encontrar um rival diferente. Na janela de transferências, o time boliviano perdeu três titulares da equipe nos jogos contra o rubro-negro: o lateral-direito Saavedra, contratado pelo Mamelodi Sundowns, da África do Sul; o zagueiro equatoriano Ordoñez, que foi para a LDU, do Equador; e o atacante brasileiro Chico da Costa, destaque da equipe que marcou contra o Flamengo na fase de grupos e se transferiu para o Cerro Porteño, do Paraguai.

➡️ Oitavas da Libertadores: Flamengo vive drama com bolas áreas; entenda e veja números

Porém, o Bolívar também conta com reforços para a o mata-mata. Foram cinco novas contratações no total, incluindo dois brasileiros: o zagueiro Anderson de Jesus, ex-Bahia e que estava no Vizela, de Portugal; e o atacante Fábio Gomes, ex-Vasco e Atlético-MG e que estava no Sydney FC, da Austrália. Além deles, foram contratados o atacante Oviedo, do Cerro Porteño, e os meias Granell, do Lommel da Bélgica, e Carlos Melgar, do Guabirá, da Bolívia.

Flamengo já venceu Bolívar na Libertadores nesse ano(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Retrospecto do adversário

Desde a derrota no Maracanã, o Bolívar seguiu na primeira posição do Campeonato Boliviano, acima do maior rival local The Strongest por dois pontos. Nesse período, foram 10 partidas com seis vitórias do Bolívar, com sete gols marcados e nenhum sofrido nos últimos três duelos. As vitórias sem sofrer gols foram contra o Gualberto Villarroel por 4 a 0, 1 a 0 em cima do Royal Pari e 2 a 0 diante do Jorge Wilstermann.