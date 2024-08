Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira terá uma novidade para o duelo contra o Botafogo, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, Estêvão viajou com o restante da delegação ao Rio de Janeiro e está à disposição da comissão técnica para o confronto.

Fora de combate desde o duelo contra o Vitória, Estêvão perdeu quatro partidas no período, incluindo a eliminação para o Flamengo, na Copa do Brasil. Com o retorno, Abel ganha sua sua principal peça ofensiva.

Mesmo em sua primeira temporada como profissional, o jovem acumula sete gols, atrás apenas de Flaco lópez (16), Raphael Veiga (11) e Rony (9). Ademais, acumula cinco assistência. Veiga e Mayke, ambos com sete, liderança o quesito.

Aos 17 anos, Estêvão ganhou espaço no elenco profissional no decorrer do Campeonato Paulista e foi alçado à equipe titular após o término da competição. O bom desempenho, inclusive, atraiu o interesse do Chelsea-ING, que desembolsou R$ 350 milhões pela contratação do jogador.

ABEL FERREIRA CONTA COM OUTROS RETORNOS E DESFALQUES NO PALMEIRAS

Felipe Anderson, desfalque na última rodada do Brasileirão, após sofrer um trauma no olho, viajou com a delegação, assim como o volante Zé Rafael, que realizava um cronograma específico.

Entre os desfalques, o atacante Dudu. Com dores musculares, o camisa 7 vem realizando um cronograma individualizado de recondicionamento físico. Mayke, com dores na panturrilha direita, também foi poupado e, por fim, Richard Ríos, suspenso e está fora.

A contagem de cartões zera na fase mata-mata da Libertadores, mas os atletas punidos na última rodada da fase de grupos cumprem suspensão nas oitavas.