Com Leozinho, Athletico volta a marcar gol de falta após mais de um ano

O Athletico voltou a fazer um gol de falta após um ano e quatro meses. Leozinho, no fim do jogo, fechou a vitória por 3 a 0 contra o Athletic na quarta-feira (24), na Arena Sicredi, pela 28ª rodada da Série B.

O Furacão já vencia por 2 a 0, com gols de Viveros e Julimar, um em cada tempo, quando teve a última chance na partida. Aos 47 minutos do segundo tempo, Leozinho surpreendeu ao pegar a bola, bateu colocado e acertou o ângulo, com contribuição do goleiro Glauco.

- É meu primeiro em batida de falta. Tinha feito em 2023, em um amistoso pelo Hercílio Luz. Fui feliz em acertar um belo chute e fazer o gol que ajudou ainda mais na vitória do time. É muito difícil, porque a barreira vem roubando muito (com passos pra frente). Até por isso que eu bati no canto do goleiro. Mas é muito treinamento - celebrou o atacante, em entrevista à rádio Transamérica.

A última vez que o Furacão balançou as redes em cobrança de falta foi em 12 de maio de 2024, na vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pela sexta rodada do Brasileirão. O atacante Pablo, agora no Sport, bateu pelo lado esquerdo do ataque, a bola desviou na barreira e entrou.

Na mesma temporada, Pablo também tinha feito outro gol de falta na final do Paranaense. Ele fez o gol do triunfo por 1 a 0, no Willie Davids, diante do Maringá, ao surpreender em uma cobrança lateral que acertou o ângulo oposto do goleiro.

Leozinho no Athletico

Contratado no começo de 2025, Leozinho assinou com o Athletico até o final de 2026. Até aqui, ele marcou dois gols em 24 jogos, sendo quatro como titular.

Além do gol contra o Athletic, ele tinha marcado diante do São Joseense, pelo Paranaense, em 6 de fevereiro. Eram 21 partidas de jejum.

- Vinha buscando esse gol, que não estava saindo e estava me cobrando bastante. É manter e repetir, porque a gente tem grandes coisas para conquistar. Estamos embalados. A galera de cima está complicando e ganhando, mas a gente vai vitória a vitória para buscar nosso objetivo - completou Leozinho.

Formado no futsal, o atacante de 26 anos foi eleito o melhor jogador sub-23 do mundo em 2019 e 2020. Ele fez a transição para o futebol de campo em 2023 no Hercílio Luz e, no ano passado, caiu na Série B com o Ituano.

Athletico na Série B

Com sete jogos de invencibilidade, sendo seis vitórias seguidas, o Athletico ocupa a quinta posição da Série B, com 45 pontos. O Novorizontino, último time dentro do G-4, tem 46 pontos.