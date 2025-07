O futebol paranaense e brasileiro está de luto. Neste domingo (13), morreu o ex-goleiro Flávio Pantera, que marcou época e se tornou ídolo de dois dos maiores clubes do estado, Athletico e Paraná Clube. Aos 54 anos, ele lutava contra um câncer de próstata diagnosticado no ano passado.

A luta contra a doença

Flávio vinha em um tratamento intenso contra a doença. Ele chegou a perder mais de 40 quilos e ficou três meses internado, mas havia apresentado uma melhora em seu quadro de saúde. No entanto, o câncer retornou de maneira agressiva. Em 2024, após passar por dificuldades financeiras, amigos, ex-colegas e torcedores se mobilizaram em uma campanha de doações para ajudar o ídolo.

O relato do amigo Cocito

Campeão brasileiro ao lado de Pantera em 2001, o ex-volante Cocito, amigo do goleiro, acompanhou a luta contra a doença. Em resposta ao Lance!, ele contou que os problemas de saúde surgiram no final de 2023 e foram inicialmente diagnosticados como uma depressão por questões financeiras.

Segundo Cocito, o diagnóstico de câncer veio mais tarde e, embora Flávio tenha se recuperado bem após uma cirurgia, a doença retornou de forma agressiva. — Eu falei com ele na quinta-feira, ele não estava levantando, estava com muita dor nas costas, não estava andando — lamentou o amigo e ex-companheiro de equipe.

Ídolo no Athletico: o goleiro do título de 2001

Nascido em Maceió, Flávio Emídio dos Santos Vieira chegou ao Athletico em 1995 para a disputa da Série B, da qual foi campeão. A partir de 1998, assumiu a titularidade absoluta e iniciou uma trajetória de glórias, tornando-se o jogador com mais títulos na história do clube: oito no total. O mais importante deles foi o histórico Campeonato Brasileiro de 2001.

Com 303 partidas, é também o nono jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra. O clube lamentou a perda, afirmando que Flávio "deixa um legado e uma história que jamais serão apagados".

Herói no Paraná: o último grande título do clube

Após uma rápida passagem pelo Vasco em 2003, Flávio Pantera chegou ao Paraná Clube para também cravar seu nome na história. Ele rapidamente virou titular e ídolo, sendo a estrela da conquista do Campeonato Paranaense de 2006, o último título de elite da história do Tricolor.

No ano seguinte, foi o goleiro titular na única participação do clube na Copa Libertadores. O Paraná Clube, em nota, afirmou que o goleiro "marcou época com a camisa tricolor".

Legado em Alagoas

O CSA, clube que o revelou no início dos anos 90 e para o qual retornou antes de encerrar a carreira, também prestou homenagens. "Ídolo da torcida azulina, Flávio vestiu a camisa do CSA com garra, talento e amor", publicou o clube alagoano, onde o Pantera também trabalhou em comissões técnicas após pendurar as luvas.