Odair Hellmann admite necessidade de reforços no Athletico para a Série B

O técnico Odair Hellmann estreou com vitória por 1 a 0 no Athletico diante do Athletic, no sábado (24), na Ligga Arena, mas fez ressalvas após a partida da nona rodada. Anunciado na quarta-feira (21), o treinador admitiu que o Furacão precisa se reforçar para a Série B.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Nós vamos buscar jogadores nessa janela. Quero ser claro com o torcedor e com os jogadores, já falei primeiro com eles. Nunca vou falar publicamente aqui antes do que falei lá dentro - afirmou, em entrevista coletiva.

O clube ainda terá dois períodos para se reforçar: de 2 a 10 de junho, na janela feita para o Mundial de Clubes e que será aberta para todos os times, e na tradicional de meio do ano, de 10 de julho a 2 de setembro.

continua após a publicidade

O Furacão trouxe 18 atletas para a temporada, enquanto teve 21 saídas. O primeiro "reforço" antecipado foi a renovação do lateral-direito Madson, que não estava nos planos, mas se recuperou de cirurgia e tentará solucionar o problema no setor.

Além de um lateral, a diretoria rubro-negra procura um zagueiro, um volante, um atacante de lado e um centroavante. Hellman ainda vai ter reuniões com a direção para entender qual a situação financeira do Athletico.

continua após a publicidade

- Dentro das circunstâncias, a gente precisa entender se tem capacidade de investir R$ 10 milhões, R$ 20 milhões. Dentro das condições do clube, ou até fazendo um esforço maior em relação a isso porque é o momento que precisa - completou.

Odair Hellmann comanda treino do Athletico. Foto: Duda Matoso/Athletico

Athletico gastou menos de R$ 20 milhões em contratações para 2025

Dos 18 novos atletas, o Furacão gastou apenas em três: R$ 12,3 milhões pelo zagueiro Léo Pelé (Vasco), R$ 1,1 milhão pelo empréstimo do atacante Kevin Velasco (Puebla-MEX) e R$ 6 milhões pelo centrovante Renan Peixoto (Portuguesa). Ao todo, o clube investiu R$ 19,4 milhões.

- É melhor gastar agora, um pouquinho, do que deixar de receber depois. Agora a gente vai sentar e tentar fazer isso com calma e tranquilidade para que a gente possa agregar ao grupo - avaliou.

➡️ Veja as notícias do Athletico

Para finalizar, Hellmann disse que não pretende mais falar sobre a necessidade de reforços para suprir as carências do elenco. O treinador comentou que esse tema passará a ser tratado internamente.

Além da Série B, o Athletico também está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O clube, que passou por Pouso Alegre, Guarany de Bagé-RS e Brusque, aguarda o sorteio para saber quem enfrenta no torneio mata-mata, a partir de julho.