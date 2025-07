A Mercado Livre Arena Pacaembu reabriu com o Tour do Paca, uma experiência imersiva.

A reabertura da icônica Mercado Livre Arena Pacaembu marca uma nova fase para um dos estádios mais emblemáticos do Brasil. Localizado no coração de São Paulo e com décadas de história no futebol, o Pacaembu agora oferece aos torcedores e visitantes a chance de conhecer seus bastidores por meio de uma experiência imersiva: o Tour do Paca. A atração foi lançada oficialmente em julho de 2024, com o objetivo de transformar o estádio em um polo turístico, cultural e esportivo. Quanto custa para visitar o Pacaembu? O Lance! responde.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com curadoria da Arena Experience, empresa que também realiza os tours do Allianz Parque e da Arena MRV, o passeio promete muito mais do que uma simples visita. Ele convida o público a mergulhar no passado e no presente da arena, passando por camarotes, vestiários, sala de imprensa, beira do gramado e até um espaço de eventos totalmente revitalizado, o Mercado Pago Hall. Tudo isso em um roteiro guiado e multimídia, que valoriza tanto a história do estádio quanto sua modernização.

O projeto conta com monitores especializados, recursos sonoros e visuais, painéis interativos e objetos históricos em exposição — como taças da Copa Libertadores e da Copinha —, proporcionando uma jornada rica em conteúdo e emoção. Um dos pontos altos é a chance de pisar no gramado e bater um pênalti no famoso gol do Pacaembu, parte da atração complementar chamada Gol de Paca.

continua após a publicidade

Além disso, o tour foi desenvolvido com estrutura para receber turistas estrangeiros, oferecendo suporte em inglês e espanhol. E mais: todas as terças-feiras, haverá uma visita guiada gratuita, ampliando o acesso ao estádio e aproximando o público local desse patrimônio paulistano.

Quanto custa para visitar o Pacaembu?

O Tour do Paca custa R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia-entrada, com duração média de uma hora e meia por grupo. Os ingressos podem ser comprados online pelo site www.tourdopaca.com.br ou presencialmente na bilheteria oficial da arena. A visita acontece todos os dias, das 10h às 17h, com exceção de datas com eventos agendados, que são informadas nos canais oficiais.

continua após a publicidade

Durante o passeio, o público tem acesso a espaços inéditos para visitantes, incluindo:

Camarotes e áreas VIP

Vestiários utilizados por jogadores

Sala de imprensa

Hall multimídia com trilha sonora imersiva

Mercado Pago Hall, novo espaço de eventos da arena

Beira do gramado, com possibilidade de fotos e vivência ao lado do campo

Os grupos são compostos por até 40 pessoas por sessão, sempre acompanhados por guias treinados em história do futebol, hospitalidade e operação de grandes arenas. A infraestrutura do tour foi desenhada para oferecer conforto, segurança e experiência sensorial completa, com ambientação visual e vídeos que reforçam o valor cultural do Pacaembu.

O que é o “Gol de Paca” e quanto custa?

Uma das grandes novidades da reabertura do estádio é o Gol de Paca, uma atração à parte (mas com desconto para quem faz o tour completo). Nela, o visitante tem a chance de pisar no gramado oficial e bater um pênalti em um dos gols da arena, em uma experiência divertida e inesquecível para fãs de futebol de todas as idades.

Os preços do Gol de Paca são:

R$ 80 (avulso, sem o tour)

R$ 60 (para quem já tiver feito o Tour do Paca no mesmo dia)

O visitante também pode adquirir fotos impressas da sua cobrança de pênalti por R$ 30, tornando a experiência ainda mais memorável.

Meia-entrada, gratuidade e atividades extras no Pacaembu

A meia-entrada no Tour do Paca segue a legislação vigente: estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda pagam 50% do valor do ingresso, mediante apresentação de documentação válida no momento da entrada.

Além disso, todas as terças-feiras haverá uma visita guiada gratuita, com número limitado de vagas. Essa ação busca democratizar o acesso à cultura esportiva e ao patrimônio histórico que o Pacaembu representa para São Paulo e para o Brasil.

O complexo também conta com atividades gratuitas todos os dias, como o uso da pista de atletismo e da piscina — iniciativas que reforçam o papel da arena como espaço de lazer e bem-estar, não apenas como palco de eventos.