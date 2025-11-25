Cruzeiro: Kaio Jorge divide liderança na artilharia do Brasil em 2025

Artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, lidera também a lista de artilheiros do futebol brasileiro em 2025. Com os dois gols que marcou domingo (23), na vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, no Mineirão, o jogador se igualou ao argentino Pablo Vegetti, do Vasco, com 26 gols na temporada.

Kaio Jorge, no entanto, disputou menos jogos que o vascaíno. Enquanto o cruzeirense participou de 43 jogos, Vegetti esteve em campo em 58 partidas. Outra diferença entre o desempenho dos dois jogadores é que o atacante da Raposa marcou apenas em duas competições: Brasileirão (21 gols) e Copa do Brasil (cinco). O jogador do Vasco deixou sua marca também no Campeonato Carioca e na Copa Sul-Americana.

O início da temporada não foi nada bom para Kaio Jorge, que se recuperava de contusão na coxa direita, sofrida ainda em 2024. Sua primeira partida foi em 25 de janeiro, no empate por 1 a 1 com o Betim, no Mineirão, na terceira rodada do Campeonato Mineiro. E o atacante passou a jogar regularmente somente a partir do final de fevereiro. Assim foram apenas duas partidas pelo Estadual e três pela Copa Sul-Americana.

Veja a lista dos artilheiros em 2025, liderada por Kaio Jorge:

1) Kaio Jorge (Cruzeiro): 26 gols em 43 jogos 2) Vegetti (Vasco): 26 gols em 58 jogos 3) Arrascaeta (Flamengo): 23 gols em 58 jogos 4) Flaco López (Palmeiras): 23 gols em 61 jogos 5) Cano (Fluminense): 20 gols em 50 jogos 6) Vitor Roque (Palmeiras): 20 gols em 54 jogos 7) Hulk (Atlético-MG): 20 gols em 57 jogos 8) Willian José (Bahia): 20 gols em 58 jogos 9) Alan Patrick (Internacional): 19 gols em 46 jogos 10) Yuri Alberto (Corinthians): 18 gols em 53 jogos

Atacante Kaio Jorge comemora mais um gol pelo Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Kaio Jorge ainda é o vice-líder em participações em gols em 2025

Kaio Jorge também é o vice-líder de participações em gols na temporada, entre os jogadores das 20 equipes do Brasileirão. Com as oito assistências, o atacante do Cruzeiro tem 34 contribuições diretas para gol da Raposa. O uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, lidera a lista, com 40 participações, 23 gols e 17 assistências.

Veja a lista dos jogadores com mais participações em gols em 2025: