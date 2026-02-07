Atlético-MG inicia obras de modernização para a base com investimento milionário: confira detalhes

O Atlético realizou, na manhã deste sábado (7), um evento na Cidade do Galo para o lançamento da "pedra fundamental" que marca o início das obras do novo prédio destinado às categorias de base. O projeto tem como objetivo modernizar as instalações e oferecer melhor infraestrutura para o desenvolvimento e a rotina diária dos jovens atletas do clube.

O investimento no projeto será de aproximadamente R$ 10 milhões, segundo afirmou Rafael Menin, um dos investidores da SAF Atleticana. Ele destacou a importância das categorias de base e reforçou o compromisso do clube em manter atenção constante ao futuro, apostando na formação de jovens atletas:

— Equilibrar o curto, médio e longo prazo é um grande desafio que qualquer clube tem. E o que a gente tem tentado fazer é ter um olhar para o galo daqui a cinco, daqui a dez anos. A gente tem a convicção que ter uma base de primeira categoria é fundamental para que a gente tenha um clube cada vez mais competitivo, um clube cada vez mais com resultados esportivos — afirmou Rafael Menin.

Novo prédio para os 'crias' do Atlético

O novo prédio destinado às categorias de base do Atlético, na Cidade do Galo, tem previsão de conclusão para setembro de 2026.

A estrutura contará com três andares, planejados para atender de forma integrada o desenvolvimento dos jovens atletas. O primeiro pavimento terá mais de 800 m² e abrigará recepção, academia, consultório odontológico, setor de nutrição, área de fisioterapia e dois consultórios médicos.

O segundo andar, com mezanino de aproximadamente 286 m², será destinado às áreas de fisiologia, tratamento e recuperação dos atletas. Já o terceiro pavimento concentrará a parte administrativa, com salas de gerência, seis salas para as comissões técnicas das categorias sub-13 ao sub-20, duas salas de reuniões e um espaço exclusivo para o departamento de scout e análise.

