Palmeiras define pré-lista para a Copinha com nomes do profissional

O Palmeiras segue em preparação para a estreia na Copinha e já tem definida a pré-lista dos atletas selecionados. O grupo ainda passará por um corte em 2 de janeiro, quando dez jogadores serão retirados para a formação da lista final, composta por 30 nomes.

Entre os nomes pré-indicados aparecem jogadores que participaram de partidas com o profissional, como o zagueiro Benedetti e o meio-campista Erick Belé.

Allan, um dos destaques da equipe na segunda metade da temporada e peça-chave na classificação do Palmeiras à decisão da Libertadores diante da LDU, não será inscrito por ter atingido a idade limite. Luighi, por sua vez, estaria liberado para atuar no torneio de base, mas não foi relacionado.

O aumento do número de inscritos realizado pela Federação Paulista de Futebol permitiu ao Palmeiras incluir alguns dos nomes que já figuram no profissional, além de jovens de categorias inferiores ao sub-20, segundo apuração da reportagem do Lance!.

A pré-lista foi elaborada antes do término do planejamento para 2026, processo em que a comissão técnica, entre outros pontos, define quais jogadores farão a transição para o profissional, bem como aqueles que permanecerão no clube.

A estreia do clube na Copinha está marcada para o dia 5 de janeiro, contra o Monte Roraima-RR, às 17h15 (de Brasília), na Arena Barueri. Na sequência, as Crias da Academia enfrentam Batalhão-TO e Remo.

Desempenho esportivo pode garantir Barueri como 'casa'

Cabeça de chave do Grupo 27, o Palmeiras fará todas as partidas da fase de grupos da Copinha na Arena Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo.

Caso avance de fase e tenha campanha superior à de seu adversário nas eliminatórias, o Palmeiras terá prioridade na escolha da sede e deverá manter os jogos em Barueri, que também receberá o time profissional no início de 2026 devido às obras no gramado sintético do Allianz Parque.