Finalista do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, o Novorizontino chega à decisão com uma grande dúvida. O meia Rômulo, destaque da campanha do Tigre no Paulistão, é jogador do Palmeiras e tem a sua atuação contra o Verdão vetada por contrato. A menos que o clube do interior pague a multa prevista.

— O Palmeiras foi direto e correto. Está no contrato. Na verdade, ninguém esperava que a gente chegasse nesta situação de enfrentar o Palmeiras na decisão. É um valor muito expressivo para o Novorizontino. Vamos esperar o que vai acontecer. Provável que possa acontecer para o segundo jogo — falou ao Lance! Genilson Rocha Santos, presidente do Novorizontino.

Rômulo, do Novorizontino, comemora seu gol durante partida contra o Santos (Foto: Higor Basso/RP FOTOPRESS/GazetaPress)

Emprestado pelo Verdão ao Tigre, o camisa 10 só pode enfrentar o clube que detém seus direitos mediante o pagamento de multa de R$ 1 milhão prevista em contrato. Este valor é por cada partida que Rômulo entrar em campo. Para ter o jogador nos dois jogos, o clube do interior terá de pagar R$ 2 milhões ao Palmeiras.

O vínculo de Rômulo com o Novorizontino é até o fim de 2026. No Paulistão, Rômulo balançou as redes cinco vezes e deu três assistências.

— Em relação ao Rômulo, ele está bem. Estamos discutindo uma questão contratual. R$1 milhão ou R$2 milhões para um clube do interior é muito dinheiro. A gente lamenta se não conseguir contar, gostaríamos de ter todos, mas é um contrato. Está em avaliação, se ele não jogar, não podemos ficar lamentando. Temos que enaltecer quem terá oportunidade, todos estão preparados para isso — afirmou o técnico do Novorizontino, Enderson Moreira.

Enquanto decide se arca ou não com esse custo para contar com seu principal articulador, o Novorizontino se prepara ao lado do Palmeiras para a disputa do título paulista, em final em dois jogos: o primeiro nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, e o segundo no domingo, às 20h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.