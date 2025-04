Nova goleada? Fim do jejum? IA crava resultado de Vasco x Flamengo

Vasco da Gama e Flamengo se enfrentam neste sábado (18), no Maracanã, em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão. O Lance! perguntou para a Meta IA, inteligência artificial do WhatsApp, quem irá vencer o jogo, e o software palpitou na vitória do Rubro-Negro por 2 a 1.

"Meu palpite é de 2 a 1 para o Flamengo. O Flamengo tem uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias e 1 empate em 4 jogos, enquanto o Vasco tem 2 vitórias e 2 derrotas", escreveu a Meta IA.

No primeiro turno do torneio no ano passado, o Flamengo goleou o Vasco por 6 a 1, no Maracanã. O Cruzmaltino não vence o Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro desde setembro de 2015. Na oportunidade, o Vasco bateu o rival por 2 a 1, com gols de Rodrigo e Nenê.

Ficha técnica de Vasco x Flamengo pelo Brasileirão

Data e horário: sábado, 19 de abril, às 18h30 (de Brasília);

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

Onde assistir: Amazon Prime Video;

Árbitro: Raphael Claus (SP);

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Raphael Pires (GO);

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Jair e Coutinho; Nuno Moreira e Vegetti.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Allan e Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Bruno Henrique (Juninho).