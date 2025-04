Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo VAS FLA 5ª rodada Brasileirão Data e Hora sábado, dia 19 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Raphael Pires (GO) Var Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Vasco e Flamengo se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília) deste sábado (19) pela 5ª rodada do Brasileirão. O jogo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video.

O Vasco chega para encarar o Flamengo após perder para o Ceará, na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, no Castelão. O Cruz-Maltino é o 7º colocado na competição com 6 pontos.

Já o Flamengo goleou o Juventude por 6 a 0 e lidera o Brasileirão com 10 pontos. Os rivais farão o primeiro clássico carioca desta edição da competição.

Vasco ainda não venceu o Flamengo em 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Vasco e Flamengo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 19 de abril, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Raphael Pires (GO);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Jair e Coutinho; Nuno Moreira e Vegetti.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Allan e Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Bruno Henrique (Juninho).