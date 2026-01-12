Nova camisa da Chapecoense celebra amizade marcada por tragédias com o Torino

A Chapecoense apresentou nesta segunda-feira a nova camisa de goleiro para a temporada 2026, um uniforme que materializa em tecido uma relação construída na dor, mas sustentada pela memória e pelo respeito mútuo. Inspirado no Torino, o modelo grená traz a inscrição "per sempre amici" (amigos para sempre, em tradução literal) e detalhes que remetem diretamente ao clube italiano, como um patch especial que celebra a amizade entre as duas instituições, unidas por tragédias aéreas que atravessaram décadas e continentes.

Em 1949, o Torino vivia o auge esportivo quando o avião que trazia a delegação de volta de um amistoso em Lisboa se chocou com a Basílica de Superga, em Turim, em meio a um forte nevoeiro. A tragédia, que entrou para a história como a "Tragédia de Superga", matou todos a bordo e interrompeu o ciclo de um time que era base da seleção italiana.

Mais de meio século depois, em 2016, foi a vez de a Chapecoense enfrentar seu capítulo mais doloroso. A delegação alviverde viajava para Medellín, onde disputaria a final da Copa Sul-Americana, quando o avião caiu nas proximidades da cidade colombiana.

Setenta e uma pessoas morreram, entre jogadores, dirigentes, membros da comissão técnica, jornalistas e tripulantes. Seis sobreviveram, entre eles os jogadores Alan Ruschel, Neto e Jakson Follmann, este último com a carreira interrompida e uma nova vida reconstruída fora de campo, além do jornalista Rafael Henzel, que viria a falecer em 2019, e dois tripulantes.

O elo entre Chapecoense e Torino se aprofundou justamente a partir desse reconhecimento mútuo de um sofrimento que não cabe apenas em números. Dias após a tragédia na Colômbia, o clube italiano se manifestou publicamente, lembrou Superga e se declarou "fraternalmente vizinho" da Chape.

A solidariedade saiu das palavras e foi para as arquibancadas, com faixas que traziam mensagens como "Unidos pela mesma tragédia", e também para dentro de campo, com homenagens em partidas oficiais.

A relação ganhou novos capítulos ao longo dos anos. O Torino lançou uma camisa verde para goleiros em homenagem à Chapecoense, utilizando o uniforme em jogos oficiais e destinando parte da renda das vendas às famílias das vítimas. Em 2018, os clubes se encontraram em um amistoso em Turim, encarado por ambos como o encontro de dois times "unidos pelo destino". A partida terminou 2 a 0 para os italianos.