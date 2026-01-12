O São Paulo acertou o retorno do zagueiro Dória, de 31 anos, que estava no Atlas, do México, e chega com contrato válido até 31 de dezembro de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

continua após a publicidade

➡️ Além da crise nos bastidores, São Paulo inicia o ano com desempenho ruim e derrota dura

A operação segue os moldes que o Tricolor busca neste momento de crise financeira, sem custos de transferência, já que o jogador rescindiu o seu vínculo com a equipe mexicana neste início de ano. Desta forma, o São Paulo passa a ser detentor de 90% dos direitos econômicos de Dória, que ficará com os outros 10%.

O zagueiro será o terceiro reforço do clube para esta temporada. O Tricolor já anunciou o goleiro Carlos Coronel e o volante Danielzinho.

- Estou muito feliz de poder voltar para o São Paulo. Sinto como se fosse uma volta para casa mesmo. Agradeço pelo apoio que recebi da torcida pelas redes sociais, e também pelo carinho em 2015 na minha primeira passagem. Vou trabalhar muito para ajudar o São Paulo - afirmou Dória.

continua após a publicidade

O zagueiro atuou pelo Tricolor por pouco tempo, de fevereiro a julho de 2015, emprestado pelo Olympique de Marselha, da França. Em sua primeira passagem pelo São Paulo, o defensor atuou em 18 jogos e balançou as redes duas vezes.

Presidente do São Paulo fala sobre o reforço

- A chegada do Dória, um zagueiro canhoto, supre uma necessidade que tínhamos no elenco para a nossa defesa. Em uma temporada com muitos jogos próximos uns dos outros, esta contratação vai nos ajudar muito. Não estamos parados. O nosso trabalho de busca de reforços para esta temporada segue com foco total no que o time precisa - disse Julio Casares.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo