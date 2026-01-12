A semana do São Paulo já começou a todo vapor. Após a derrota na estreia do Campeonato Paulista para o Mirassol, por 3 a 0, fora de casa, o clube divulgou a programação do time até o próximo domingo (18), com treinos e jogos. Fora de casa, aliás, em meio á crise política que assombra o Tricolor, também haverá votação do Conselho Deliberativo.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo anuncia retorno do zagueiro Matheus Dória; veja detalhes

Antes formado em grande maioria por apoiadores do presidente Julio Casares, hoje o Conselho Deliberativo do Tricolor está diferente. Na sexta-feira (16), o colegiado de 254 conselheiros com direito a voto tem uma nova divisão às vésperas da reunião que vai decidir se o mandatário sofrerá ou não um impeachment.

Dentro das quatro linhas, o elenco vai atrás de resultados positivos para tentar amenizar a crise instalada no Morumbi. Pela segunda rodada do Paulistão, o duelo será contra o São Bernardo, nesta quinta-feira (15), em casa. Será o reencontro da torcida com o elenco nesta temporada. E, no domingo (18), clássico importante contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Veja a programação do São Paulo na semana:

Segunda-feira (12) - Atividade somente para atletas em recuperação

Terça-feira (13) - Treino, às 10h

Quarta-feira (14) -Treino, às 10h

Quinta-feira (15) - São Paulo x São Bernardo, às 21h45, no Morumbis (2ª rodada)

Sexta-feira (16) - Treino, às 10h

Sábado (17) - Treino, às 10h

Domingo (18) - Corinthians x São Paulo, às 16h, na Neo Química Arena (3ª rodada)

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo