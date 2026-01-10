Calendário apertado obriga clubes a dividir o foco entre estaduais e Brasileirão

O futebol brasileiro inaugurou no meio desta semana um novo calendário. A partir deste fim de semana, a maioria dos campeonatos estaduais começa de forma simultânea em todo o país, enquanto alguns — como o Catarinense, o Paranaense e o Cearense — já tiveram a bola rolando. A mudança ocorre por determinação da CBF para ajustar o cronograma nacional.

A principal novidade é justamente a antecipação do Brasileirão, que começará no dia 28 de janeiro e terminará em 2 de dezembro. O torneio manterá seu formato atual, mas suas quatro primeiras rodadas serão realizadas de forma intercalada com os estaduais.

A compressão do calendário faz com que situações inéditas se repitam em sequência curta. Um exemplo é o clássico entre São Paulo e Santos, válido pela sexta rodada do Paulistão, marcado para o dia 31 de janeiro, que será seguido por outro encontro entre os dois times, agora pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 4 de fevereiro.

Clubes da Série A vivem o desafio de dividir o planejamento entre os compromissos regionais e o início antecipado da principal competição nacional. O Bahia é um dos casos mais emblemáticos: o time estreia no estadual no dia 25 de janeiro, contra o Vitória, e três dias depois enfrenta o Corinthians fora de casa, pela abertura do Brasileirão. O calendário ainda reserva partidas contra Porto (31/1) e Fluminense (4/2) em sequência, o que deve levar o clube a poupar titulares nas primeiras rodadas do Campeonato Baiano.

Com o reajuste, os estaduais precisaram se adaptar. Agora, cada federação dispõe de até 11 datas para seus campeonatos; a única exceção é o Paulistão, que terá 12 rodadas após negociação direta com a CBF. As finais estaduais estão programadas para ocorrer no início de março.

O formato dos torneios também mudou para permitir a redução de jogos, mas sem perder os clássicos e confrontos diretos entre os principais clubes. O Paulistão, por exemplo, adotou um modelo semelhante ao da Champions League, com oito rodadas em fase única e disputas eliminatórias em jogo único nas quartas e semifinais.

Além da Série A, as demais divisões também tiveram ajustes. A Série B será disputada entre 21 de março e 28 de novembro; as Séries C e D começarão em 5 de abril, com aumento de participantes e novo formato. A Copa do Brasil começa em 18 de fevereiro, e a Supercopa do Brasil será o primeiro evento nacional de destaque, marcada para 1º de fevereiro.