No retorno de Neymar, Santos arranca empate sofrido diante do Fortaleza

O Santos não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro. O Peixe ficou no empate por 1 a 1 diante do Fortaleza neste sábado (1), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da competição.

O grande destaque da partida foi o retorno de Neymar, que entrou aos 21 minutos no lugar de Victor Hugo. Ovacionado pela torcida, o camisa 10 mostrou-se participativo desde o banco de reservas, onde acompanhou o jogo de perto e chegou a contestar algumas decisões da arbitragem.

O Leão do Pici abriu o placar na primeira etapa com Bareiro. O empate teve influência direta do ídolo santista, que fingiu driblar para o zagueiro Adonis Frías e ao tentar o cruzamento a bola bateu em Bruno Pacheco e desviou para o gol aos 28 do segundo tempo.

Neymar retorna ao Santos depois de sete partidas. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Como foi o jogo?

O Santos começou a partida sob pressão nos primeiros cinco minutos. O Fortaleza foi quem finalizou primeiro, com Sasha obrigando o goleiro Gabriel Brazão a fazer boa defesa. O Peixe respondeu em lance de bola parada: Zé Rafael sofreu falta próximo à área, cobrou ele mesmo, mas a bola parou na barreira.

O técnico Juan Pablo Vojvoda abandonou o esquema com três zagueiros utilizado no empate com o Botafogo e retirou Alexis Duarte do time. O duelo entre o Alvinegro e o Fortaleza ficou truncado no meio-campo, com muitos erros de passe de ambos os lados.

Aos 12 minutos, Zé Rafael, que retornou de suspensão, conduziu a bola até a linha de fundo e cruzou para Rollheiser, que quase marcou de pé direito. A bola passou rente à trave direita do goleiro Brenno. Foi o melhor lance do Alvinegro Praiano na primeira etapa.

Logo na sequência, o Leão do Pici respondeu com Breno Lopes, mas Brazão saiu bem do gol, fez o corte e acabou sofrendo falta na sequência da jogada.

Aos 25 minutos, Rollheiser recebeu pela esquerda, livre de marcação, fez a finta e finalizou, mas a bola subiu demais e passou por cima do gol adversário.

O Fortaleza abriu o placar aos 34 minutos, aproveitando um erro defensivo santista. Bareiro recebeu cruzamento de Breno López e finalizou entre dois marcadores para fazer 1 a 0. Pouco depois, o atacante voltou a balançar as redes após nova falha de saída de bola e de marcação de Luan Peres, novamente em cruzamento de Breno López. No entanto, o lance foi anulado pelo VAR por impedimento.

O Peixe encerrou o primeiro tempo levando perigo em cabeçada de Victor Hugo, após cruzamento de Igor Vinícius. A bola quicou no gramado antes de ser defendida pelo goleiro.

Na volta do intervalo, Vojvoda promoveu uma alteração tripla: Tiquinho, Robinho Jr. e Willian Arão entraram nas vagas de Rollheiser, Barreal e João Schmidt.

Com as mudanças, o volume de jogo do Peixe aumentou, e as principais oportunidades surgiram dos pés de Tiquinho. Logo no primeiro minuto, o atacante recebeu cruzamento na área e levou perigo; aos sete, arriscou uma bicicleta, assustando o goleiro adversário. Adonis Frías também tentou em cabeçada após cobrança de escanteio.

O Santos passou a ocupar mais o campo ofensivo, mas ainda teve dificuldades para concluir as jogadas. O Fortaleza, por sua vez, manteve a estratégia dos contra-ataques, explorando a velocidade de Breno Lopes.

Após a entrada do camisa 10, Zé Rafael arriscou um chute perigoso que passou muito perto do gol. Pouco depois, Diogo Barbosa quase ampliou para o adversário, mas finalizou para fora.

Guilherme, que começou novamente no banco, buscou participação ofensiva com passes em profundidade para Neymar e uma tentativa de toque para trás, porém sem ninguém para concluir a jogada.

O jogo permaneceu truncado na etapa final, com Neymar tentando articulações rápidas com o camisa 11 e Robinho Jr., em busca de espaços na defesa adversária.

O Peixe lutou até o fim e arrancou um empate suado, demonstrando garra e poder de reação diante das dificuldades. No entanto, o time sabe que o desafio está apenas começando: pela frente, uma sequência pesada com dois clássicos contra o Palmeiras e um confronto diante do Flamengo, finalistas da Libertadores, em um curto e decisivo intervalo de tempo.

Com o resultado, o Santos abriu dois pontos de vantagem para o Vitória, o primeiro time da zona do rebaixamento. O Leão da Barra também entrou em campo neste sábado (1) e foi derrotado por 3 a 1 pelo Cruzeiro, no Mineirão.

Ficha Técnica:

SANTOS 1 x 1 FORTALEZA

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

🗣️ Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)



🟨 Cartões amarelos: Brítez, Pochettino (Fortaleza); João Schmidt, Lautaro Díaz, Adonis Frías e Luan Peres (Santos)

🧑‍🤝‍🧑 Público: 13.356

💰 Renda: R$743.510,50

🥅 Gols: Bareiro (1ºT/34') - Fortaleza; Contra de Bruno Pacheco para o Santos (2ºT/ 28')

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Zé Rafael, Victor Hugo (Neymar), e Rollheiser (Tiquinho); Barreal (Robinho Jr.) e Lautaro Díaz (Guilherme).

FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)

Brenno, Mancuso (Tinga), Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre (Pablo Roberto) e Pochettino (Diogo Barbosa) ; Herrera (Yago Pikachu), Breno Lopes e Adam Bareiro (Moisés).