Corinthians volta a ter Yuri Alberto à disposição diante da Chapecoense

O atacante Yuri Alberto foi liberado pelo departamento médico do Corinthians e estará à disposição do técnico Dorival Jr. par ao duelo contra a Chapecoense, na noite desta quinta-feira (19). O camisa 9 teve uma lesão grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda e foi ausência nos últimos compromissos do Timão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri completou 25 anos de idade nesta quinta e voltou a treinar com o elenco desde o final da última semana, mas não esteve entre os relacionados para o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. O atacante comemorou o retorno e não escondeu a empolgação de voltar a representar o Corinthians no Brasileirão.

- Feliz em poder estar de volta, foi uma semana muito importante para mim, de readaptação, então poder estar à disposição do professor nesse jogo para mim já é me dá um ânimo muito bom, de poder estar de volta com meus companheiros. Então a gente vai muito preparado para o jogo - afirmou o jogador.

continua após a publicidade

O Corinthians ocupa a oitava colocação no Campeonato Brasileiro com oito pontos e, se vencer, pode figurar no G5 da competição, a depender dos outros resultados da rodada. Yuri Alberto avalia o empate diante do Santos como positivo e afirma que o elenco entende a importância de vencer a Chapecoense fora de casa.

- Foi uma semana muito positiva não só para mim, mas para o grupo também. Um empate [contra o Santos] importante fora de casa, a gente entendeu a dificuldade do jogo, e a gente sabe da dificuldade do jogo de amanhã também, que é fora de casa. Sabemos que essa vitória nos deixa próximo do topo - completou o atacante.

continua após a publicidade

O Timão está há cinco jogos sem vencer e voltou a bater a marca negativa após quase um ano. Em 2025, a equipe também teve uma sequência sem vitórias sob o comando de Dorival Jr, um dos momentos de crise enfrentados pelo treinador à frente do Timão. O duelo importante diante da Chapecoense será na Arena Condá, marcado para às 21h30.