Palmeiras abre venda de ingressos com preços reduzidos para clássico com o Santos

O Palmeiras iniciou a venda de ingressos para o clássico contra o Santos, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os preços começam em R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), no setor Gol Norte.

Palmeiras inicia corrida contra o Flamengo em busca de títulos e recordes

A venda, iniciada às 10h (de Brasília), é exclusiva para sócios-torcedores do programa Avanti. O público geral, por sua vez, poderá comprar as entradas a partir da próxima segunda-feira (3), ainda pela manhã, no site www.ingressospalmeiras.com.br.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 62 pontos, um a mais que o Flamengo, rival direto na disputa pelo título. Restam nove rodadas para o fim da competição, e a equipe de Abel Ferreira leva vantagem sobre o adversário no principal critério de desempate: o número de vitórias.

Já o Santos, que deve contar com Neymar após a recuperação de lesão, briga contra o rebaixamento. A equipe ocupa a primeira posição fora da zona da degola e tem um jogo a menos em relação ao Vitória, que abre o Z-4.

Preços para não sócios do plano Avanti

Geral Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada] Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada] Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada] Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada] Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada] Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

Preço dos ingressos para a partida entre Palmeiras e Santos, pelo Brasileirão (Foto: Reprodução)

Meia-entrada para jogos do Palmeiras

Os torcedores que possuem direito à meia-entrada na compra de ingressos para os jogos do Palmeiras como mandante precisam passar por um novo processo para comprovação do benefício, que ocorrerá de forma exclusivamente virtual antes da aquisição das entradas.

Quais são as opções do transporte público?

A forma mais prática de chegar ao Allianz Parque é utilizando o transporte público. O estádio está estrategicamente localizado em uma região bem atendida por linhas de ônibus e metrô de São Paulo.

A estação mais próxima é a Estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, de onde você pode seguir a pé ou pegar um ônibus até o estádio.

Para aqueles que preferem ônibus, há várias linhas que passam próximo ao Allianz Parque, permitindo fácil acesso. Uma dica importante é utilizar aplicativos como Moovit ou Google Maps para planejar sua rota em tempo real, consultando horários e conexões.