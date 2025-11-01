Vojvoda reencontra Fortaleza pela primeira vez em duelo decisivo no comando do Santos

O Santos recebe o Fortaleza neste sábado (1º), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Juan Pablo Vojvoda busca a terceira vitória no comando do time santista, em sua décima partida à frente do clube. Até aqui, o treinador venceu os clássicos contra São Paulo e Corinthians, mas ainda tenta encontrar maior regularidade na competição.

O argentino, no entanto, ainda não conquistou nenhuma vitória fora de casa. Depois do duelo deste fim de semana, o Peixe terá uma sequência desafiadora longe da Vila: na próxima quinta-feira (6), enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, e no domingo seguinte (9), visita o Flamengo no Maracanã.

Vojvoda é o terceiro técnico do Santos nesta temporada. Antes dele, o Alvinegro Praiano foi comandado por Pedro Caixinha e Cléber Xavier, além de contar com o trabalho do coordenador técnico César Sampaio em momentos de transição.

Internamente, o treinador tem boa avaliação. Dirigentes e jogadores destacam a intensidade dos treinos, a melhor organização tática da equipe e o relacionamento respeitoso com os funcionários do CT Rei Pelé.

RETROSPECTO PELO SANTOS: 10J - 2V - 4E - 2D

Os dois times estão separados por apenas cinco pontos na tabela. O Santos ocupa a 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos. Já o Fortaleza aparece em 18º lugar, com 27 pontos.

Vojvoda deixou o Leão do Pici após 309 jogos no comando do time. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Fim de ciclo no Leão do Pici:

Juan Pablo Vojvoda teve uma passagem de mais de quatro anos no Fortaleza. Foram 310 jogos entre 2021 e 2025, com cinco títulos: três edições de Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e duas de Copa do Nordeste (2022 e 2024).

O argentino enfrentou dificuldades com o Tricolor nesta temporada. Foram poucos bons jogos no ano, com baixo rendimento defensivo e ofensivo. A renovação do elenco, com muitos veteranos e poucos jovens, mostrou-se um problema na reta final.

Durante a pausa para o Mundial de Clubes, quando o Leão já estava na zona de rebaixamento da Série A, Vojvoda teve sua permanência no cargo assegurada pela diretoria.

— O treinador segue com total confiança da Diretoria Tricolor e, neste intervalo do Brasileirão, vem mantendo conversas diárias com o CEO Marcelo Paz e com o Diretor de Futebol Sérgio Papellin, em busca da melhoria contínua da equipe e da retomada das vitórias - disse a nota. Tal retomada, no fim das contas, não aconteceu.

O primeiro jogo após a pausa foi a derrota por 2 a 1 para o Bahia, o que causou a eliminação nas quartas da Copa do Nordeste. No Brasileirão, com o revés por 1 a 0 para o rival Ceará, a demissão foi anunciada.

— Decidimos que é hora de encerrar esse ciclo. Um ciclo extremamente vitorioso. Vojvoda ajudou a transformar o Fortaleza e o futebol cearense. Conquistou títulos e nos levou a competições internacionais. E conquistou, também, o carinho do torcedor. Com seriedade, ética e trabalho. Porém, o futebol exige decisões difíceis. Entendemos que é o momento de promover uma mudança necessária - relatou Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão.

O substituto no cargo foi o português Renato Paiva, que caiu com uma vitória em dez jogos. Martín Palermo, compatriota de Vojvoda, chegou depois e trouxe certo ânimo, ainda que a missão siga complicada. Assim, o primeiro reencontro entre Fortaleza e Vojvoda será decisivo para as ambições da dupla.

Vojvoda no Fortaleza:

309 jogos

144V - 77E - 88D

54.9% aproveitamento

473 gols marcados

316 gols sofridos

5 títulos

*Os dados são do Sofascore