O Lance!TV transmite nesta quarta-feira (18), às 19h (horário local) e 20h (de Brasília), todas as emoções do confronto entre Naviraiense e Bataguassu, válido pela semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

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A equipe de Naviraí entra em campo com a vantagem do empate para chegar à quinta final de sua história no Estadual. No jogo de ida, o Naviraiense venceu o Bataguassu fora de casa por 1 a 0, com gol de Negueba.

Jogadores do Naviraiense comemoram gol contra o Bataguassu (Foto: Reprodução)

Para alcançar pela primeira vez uma vaga na final do Sul-Mato-Grossense, o Bataguassu precisa vencer por dois gols de diferença no Estádio Virotão. Caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis. O time aposta no faro de gol do artilheiro Choco, que já marcou 12 vezes na competição e é, atualmente, o maior goleador do país em estaduais.

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Enquanto o Bataguassu busca um título inédito, o Naviraiense quer voltar a levantar a taça após 17 anos.

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A transmissão contará com narração de Lucas Borges, comentários de João Lidington e do influenciador Fellipera, além das reportagens de Lucas Nepomuceno, trazendo todas as informações e a expectativa para o duelo que vale vaga na grande decisão.

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