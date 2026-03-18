O Guarani, campeão brasileiro de 1978, tentou uma contratação de peso para a temporada 2026. Em novembro do ano passado, o clube de Campinas iniciou conversas para trazer o atacante italiano Mario Balotelli, de 35 anos, para a disputa do Campeonato Paulista. A negociação, que contou com a ajuda de Julio César e Elano, dois jogadores com passagem pela Seleção Brasileira, acabou travada por questões financeiras.

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A ideia do Bugre era firmar um contrato curto de quatro meses para o Paulistão. O clube ofereceu um pacote total de aproximadamente R$ 1,5 milhão, o que representaria salários mensais na casa de R$ 375 mil. Além dos vencimentos fixos, o atacante teria bônus por desempenho: R$ 50 mil por gol ou assistência, R$ 250 mil em caso de classificação no estadual e mais R$ 500 mil se o time avançasse às fases finais da competição.

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Balotelli em ação pelo Olympique de Marseille (AFP)

Julio César e Elano ajudaram na negociação

Para viabilizar a negociação, o Guarani contou com a participação de dois nomes conhecidos do futebol brasileiro. O ex-goleiro Júlio César, com passagens por Inter de Milão, Flamengo e Seleção Brasileira, atuou como uma espécie de tradutor para Balotelli – os dois jogaram juntos na Itália. À época, Elano, que foi companheiro do atacante no Manchester City, era o coordenador técnico do clube e também ajudou nas tratativas.

Apesar dos esforços, a negociação não avançou. O Guarani dependia da entrada de parceiros comerciais para viabilizar a operação e não conseguiu captar os recursos necessários. Sem garantias financeiras, as conversas foram encerradas.

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Em janeiro deste ano, Balotelli acertou com o Al-Ittifaq, dos Emirados Árabes Unidos, onde tem três gols em quatro jogos. O atacante construiu carreira de destaque no futebol europeu, com títulos pela Inter de Milão e pelo Manchester City, além de passagens por Milan, Liverpool, Nice e Olympique de Marseille. Pela seleção italiana, disputou a Eurocopa de 2012, quando foi vice-campeão.

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