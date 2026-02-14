Quem o Atlético-MG enfrenta na semifinal do Campeonato Mineiro?

Neste sábado (14), o Atlético venceu o itabirito por 7 a 2. Com o resultado garantiu a classificação para as semifinais do torneio.

O Galo se classificou como líder do Grupo A, somando 14 pontos. Nas semifinais, o alvinegro terá um clássico contra o América Mineiro, com o jogo de ida na Arena MRV e a partida de volta na Arena Independência.

A outra semifinal será disputada entre Cruzeiro e Pouso Alegre. As datas e horários ainda serão definidas pela FMF.

Jogadores o galo comemoram gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi Itabirito e Atlético?

O Atlético começou a partida impondo seu ritmo e criando grande volume ofensivo, e a pressão logo deu resultado. Aos 18 minutos, o Galo abriu o placar com Victor Hugo. Natanael recebeu pela direita e cruzou na medida para o meia, que subiu livre e cabeceou firme para o fundo das redes.

Com amplo domínio das ações, o Atlético ampliou aos 31 minutos em grande estilo. Hulk, cobrou falta de muito longe e acertou o ângulo, marcando um golaço e aumentando a vantagem alvinegra.

Ainda houve tempo para mais um antes do intervalo. Alan Franco fez boa jogada pelo meio, limpou a marcação e abriu na esquerda para Gustavo Scarpa. O meia dominou e finalizou no canto do goleiro, anotando o terceiro gol e deixando o Atlético em situação confortável na partida, encaminhando a vitória ainda no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Atlético manteve a postura ofensiva e ampliou logo aos sete minutos do segundo tempo, marcando o quarto gol da goleada. Hulk recebeu na entrada da área, avançou com espaço e finalizou colocado, sem chances para o goleiro do Itabirito.

Poucos minutos depois, Hulk marcou novamente, completando seu hat-trick e anotando o quinto gol do Galo. A jogada começou com Reinier, que sofreu pênalti; na cobrança, Hulk bateu com precisão, sem chances para o goleiro.

O placar ficou ainda mais elástico pouco depois, em outro pênalti. Desta vez, Cassierra, novo centroavante do Galo, cobrou firme e marcou o sexto gol da equipe.

O show atleticano seguiu com mais um golaço, desta vez de Renan Lodi. O lateral finalizou de fora da área, acertou a gaveta e anotou o sétimo gol do Atlético.

O Itabirito conseguiu descontar duas vezes e reduzir a goleada atleticana. Romário e Mateus marcaram para o Gato do Mato, mas o placar final ficou em 7 a 2 para o Atlético.