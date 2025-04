Neymar se pronuncia sobre nova regra da CBF e manda recado

Neymar foi mais um jogador a se opor à nova regra da CBF, que prevê punição aos atletas que subirem na bola durante as partidas, como uma forma de provocação aos adversários. A medida acontece depois da atitude de Memphis Depay, do Corinthians, durante a final do Paulistão, contra o Palmeiras, que gerou uma confusão generalizada.

De acordo com o atleta do Santos, a criação da regra atrapalha o espetáculo do esporte. Em um comentário nas redes sociais, o camisa 10 ironizou a medida e destacou que o "futebol está ficando chato" com muito "muito nhênhênhê".

Veja o comentário de Neymar

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, a regra é recomendação da Conmebol, que orientou os árbitros a punirem com cartão amarelo os jogadores que subirem na bola em partidas organizadas pela entidade continental.

O documento divulgado pela entidade não cita diretamente o lance do atacante holandês, que acabou fulminando em uma confusão generalizada entre as duas equipes. Mas, cita o ato como uma conduta antidesportida, além de gerar "impactos negativos ao esporte, "risco de lesão" e "transtornos generalizados".

Por isso, a partir de agora o ato de subir na bola será tratado como infração, e o jogador que o fizer, pode ser punido com cartão amarelo, ou ocasionar em um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, sendo cobrado no local do ocorrido.

